Εορτολόγιο – 8 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποιους τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Σε ποιους πρέπει να ευχηθείτε "χρόνια πολλά".

Σήμερα Τετάρτη, 8 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίων Θεοχάρους και Αποστόλου των αυτάδελφων, Οσίου Αρσενίου του Μεγάλου, Αποστόλου Ιωάννου του Θεολόγου, Οσίου Μήλιου του υμνωδού, Σύναξη της Παναγίας της Κασσωπίτρας.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Αρσένιος, Αρσένης, Αρσενία, Αρσίνα, Αρσινόη,

Θεολόγος, Θεολόγης, Θολόγος, Θολόγης, Θολόης, Θεολογία, Θολογία,

Μήλιος, Μήλης, Μηλιώ, Μηλιά, Μηλίτσα,

Κασσιόπη,

Θεοχάρης, Θεοχαρούλα, Χαρούλα.

Επίσης σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου και η Παγκόσμια Ημέρα Θαλασσαιμίας (Μεσογειακής Αναιμίας).

Ανατολή ήλιου: 06:20 – Δύση ήλιου: 20:22

