Παναθηναϊκός: Ο Κέντρικ Ναν ανανέωσε με το “τριφύλλι”

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε την παραμονή του Κέντρικ Ναν, ευχαρίστησε τον κόσμο της ομάδας και υποσχέθηκε ότι…

Με μήνυμά του στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram και αφού νωρίτερα είχε επιβεβαιώσει με story την είδηση της επέκτασης της συνεργασίας με τον Κέντρικ Ναν για 2 χρόνια αναρτώντας το υπογεγραμμένο συμβόλαιο του παίκτη, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τόνισε ότι η παραμονή του Αμερικανού ήταν μόνο η... αρχή.

Παράλληλα ο «ισχυρός άνδρας» της «πράσινης» ΚΑΕ ευχαρίστησε τον κόσμο του Παναθηναϊκού για την συγκλονιστική υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Το μήνυμα του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που γέμιζε κάθε εβδομάδα το γήπεδο, μην υπολογίζοντας τίποτα. Που ήταν όλοι κόσμιοι, απλοί οπαδοί, οργανωμένοι... Το λιγότερο που μπορώ να κάνω για όσα κάνετε όλη τη χρονιά είναι να κρατήσουμε τον Ναν. Για αρχή... Και πάλι ευχαριστώ.

