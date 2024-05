Κοινωνία

Πειραιάς: Κινηματογραφικό ριφιφί σε εταιρεία εμπορίας χρυσού (βίντεο)

Οι άγνωστοι δράστες εκμεταλλευθήκαν το γεγονός ότι το κατάστημα ήταν κλειστό λόγω της αργίας του Πάσχα. Πως παραβίασαν την εταιρεία.

Διάρρηξη με τη μέθοδο του ριφιφί αποκαλύφθηκε το πρωί της Τρίτης (7/5) σε εταιρεία εμπορίας χρυσού στην οδό Νοταρά στον Πειραιά.

Οι άγνωστοι δράστες εκμεταλλευθήκαν το γεγονός ότι το κατάστημα ήταν κλειστό λόγω της αργίας του Πάσχα και αρχικά παραβίασαν παράθυρο διπλανής ναυτιλιακής εταιρείας, ενώ στη συνέχεια άνοιξαν τρύπα στη μεσοτοιχία προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στην εταιρεία εμπορίας χρυσού.

Εκεί, αφού πρώτα ερεύνησαν εξονυχιστικά τον χώρο, εντόπισαν το χρηματοκιβώτιο, του άνοιξαν τρύπα και αφαίρεσαν από μέσα χρήματα και χρυσό.

Την προανάκριση ανέλαβε το Τ.Α. Δημοτικού Θεάτρου

