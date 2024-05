Πολιτική

Ευρωεκλογές 2024 – Λατινοπούλου: Η Ελλάδα και η Ευρώπη ισλαμοποιούνται

«Ακρίβεια, λαθρομετανάστευση και εγκληματικότητα, πονάνε τους πολίτες, με ευθύνη της Κυβέρνησης Μητσοτάκη», τόνισε η Πρόεδρος της «Φωνής Λογικής».

Η Πρόεδρος του κόμματος «Φωνή Λογικής», Αφροδίτη Λατινοπούλου, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», και ερωτηθείς για το σύνθημα «Πατρίς, Θρησκεία, Οικογένεια», απάντησε ότι την εκφράζει απόλυτα, συμπληρώνοντας πως «αν κάποιοι το εργαλειοποιούν, δεν μας αφορά και εμείς δεν θα το κάνουμε».

«Η Ελλάδα και η Ευρώπη ισλαμοποιούνται», υπογράμμισε η κυρία Λατινόπουλου και συμπλήρωσε, «η ακρίβεια, η λαθρομετανάστευση και η εγκληματικότητα μας πονάνε και γι΄ αυτό ευθύνεται η Κυβέρνηση».

«Η αντιπολίτευση είναι ανύπαρκτη, αλλά τα τελευταία 5 χρόνια μας κυβερνάει η Ν.Δ», τόνισε η κυρία Λατινοπούλου, εξηγώντας γιατί στρέφει τα βέλη της, κυρίως κατά της Κυβέρνησης.

Στη συνέχεια, η κυρία Λατινοπούλου, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον κ. Βελόπουλο και την Ελληνική Λύση, λέγοντας πως «εγώ δεν πούλησα ούτε επιστολές του Ιησού, ούτε κηραλοιφές για την φαλάκρα και δεν πρόκειται ποτέ να εργαλειοποιήσω την πίστη μας».

Κατηγόρησε επίσης την Κυβέρνηση για την εξωτερική της πολιτική, υπογραμμίζοντας πως «έχουμε γίνει καρπαζοεισπράκτορες της Τουρκίας και της Αλβανίας, νιαουρίζουμε… αντί να διεκδικούμε αυτά που πρέπει».

