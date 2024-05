Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Η AstraZeneca αποσύρει το εμβόλιο

Τι αναφέρει η εταιρεία για την απόσυρση του, υποστηρίζοντας παράλληλα πως «πάνω από 6,5 εκατομμύρια ζωές σώθηκαν μόνο τον πρώτο χρόνο χρήσης».

Η AstraZeneca ξεκίνησε την απόσυρση του εμβολίου της για την Covid-19 λόγω του «πλεονάσματος διαθέσιμων ενημερωμένων εμβολίων» που στοχεύουν σε νέες παραλλαγές του ιού.

Η ανακοίνωση ακολουθεί την οικειοθελή ανάκληση από την πλευρά της εταιρείας της άδειας κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις 7 Μαΐου, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων εξέδωσε ανακοίνωση ότι το εμβόλιο δεν είναι πλέον εγκεκριμένο για χρήση.

Σε ανακοίνωσή της, η AstraZeneca είπε ότι η απόφαση ελήφθη επειδή υπάρχει τώρα μια ποικιλία από νεότερα εμβόλια διαθέσιμα που έχουν προσαρμοστεί για να στοχεύουν παραλλαγές της Covid-19. Αυτό οδήγησε σε μείωση της ζήτησης για το εμβόλιο AstraZeneca, το οποίο δεν κατασκευάζεται πλέον, ούτε παρέχεται.

«Σύμφωνα με ανεξάρτητους υπολογισμούς, πάνω από 6,5 εκατομμύρια ζωές σώθηκαν μόνο τον πρώτο χρόνο χρήσης και πάνω από 3 δισεκατομμύρια δόσεις παρασχέθηκαν παγκοσμίως», ανέφερε η δήλωση.

Η AstraZeneca άλλαξε το όνομα του εμβολίου της για την Covid σε Vaxzevria το 2021. Το εμβόλιο εγκρίθηκε για χρήση σε άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω, και χορηγούταν σε δύο ενέσεις με διαφορά περίπου τριών μηνών.

Αν και το εμβόλιο βρέθηκε να είναι ασφαλές και αποτελεσματικό συνολικά, ενέχει τον κίνδυνο μιας σπάνιας αλλά σοβαρής παρενέργειας, γνωστής ως θρόμβωση με θρομβοπενία ή TTS. Το σπάνιο σύνδρομο εμφανίστηκε σε περίπου δύο έως τρία άτομα ανά 100.000 που εμβολιάστηκαν με το εμβόλιο Vaxzevria.

Η πρόεδρος της επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο Deakin της Αυστραλίας, καθηγήτρια Catherine Bennett, δήλωσε ότι το εμβόλιο είχε παίξει καθοριστικό ρόλο στον παγκόσμιο αγώνα κατά του ιού, ιδιαίτερα στις πρώτες ημέρες της πανδημίας, όταν ήταν διαθέσιμα περιορισμένα εμβόλια.

