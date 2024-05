Γαλλία: Η Ολυμπιακή Φλόγα φτάνει στη Μασσαλία (βίντεο)

Η Μασσαλία προετοιμάζει μεγαλειώδη υποδοχή για την άφιξη της Ολυμπιακής Φλόγας. Αντιδράσεις από περιβαλλοντολόγους της γαλλικής μεγαλούπολης.

Εκατό χρόνια μετά τους τελευταίους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στην Γαλλία και 79 ημέρες πριν από την Τελετή Εναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων «Παρίσι 2024», η Ολυμπιακή Φλόγα φθάνει σήμερα (8/5) με το θρυλικό τρικάταρτο Belem, στην Μασσαλία, όπου θα ανάψει για πρώτη φορά τον Ολυμπιακό Βωμό.

«Μασσαλία, το κέντρο του κόσμου», επεσήμανε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος της Μασσαλίας, Μπενουά Παγιάν, μιλώντας στην γαλλική εφημερίδα «La Provence».

Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας θα βρεθεί στο επίκεντρο του Ολυμπιακού ενδιαφέροντος, αφού οι διοργανωτές εκτιμούν σε ένα δισεκατομμύριο τους τηλεθεατές την ώρα Αφής του Βωμού στο Παλιό Λιμάνι (σ.σ. περίπου στις 19:45), εκτός από τα 150.000 άτομα που αναμένονται επί τόπου και τους περίπου 1.500 διαπιστευμένους δημοσιογράφους από όλον τον κόσμο.

Εδώ και αρκετές ημέρες, οι προετοιμασίες τελούνται σε «πυρετώδεις» ρυθμούς στο Παλιό Λιμάνι και στον όρμο της Λακυδόνας, όπου έφθασαν Ελληνες ναυτικοί πριν από 2.600 χρόνια και ίδρυσαν την Μασσαλία.

