Κοινωνία

Ζωγράφου: “Πιάστηκαν” με 80 κιλά κάνναβης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τους δύο άνδρες, 38 και 25 ετών, συνέλαβαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών.

-

Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, απογευματινές ώρες χθες (7-5-2024) στην περιοχή του Ζωγράφου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, -2- αλλοδαποί, ηλικίας 38 και 25 ετών, για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Στο πλαίσιο αστυνόμευσης των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων από αστυνομικούς της Υ.Π.Π.Ι., εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι σε οδό στην περιοχή του Ζωγράφου, να κατέχουν συνολικά -15- κιλά και -230- γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα) διαχωρισμένα σε -150- συσκευασίες με σκοπό την άμεση διακίνηση.

Για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών η οποία ανέλαβε την προανάκριση, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία τους, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υ.Π.Π.Ι. και της Άμεσης Δράσης, όπου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

-65- κιλά και -387- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

-7- κιλά και -30- γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),

το χρηματικό ποσό των -200- ευρώ,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και

-4- κινητά.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Γάζα: Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί - Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του τεχνητού λιμανιού των ΗΠΑ

Πέλλα – bullying: Αμετανόητοι οι “νταήδες” που τρομοκρατούν συμμαθητές τους

Γκιστάβ Φλομπέρ: Ο συγγραφέας της “Μαντάμ Μποβαρύ”