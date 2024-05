Οικονομία

“Ναυάγιο” – Ζάκυνθος: Κλειστή η διάσημη παραλία και το 2024

Σύμφωνα με την ΚΥΑ παραμένουν στο ακέραιο οι απαγορεύσεις που ίσχυαν το περασμένο καλοκαίρι.

Την απαγόρευση της πρόσβασης στο Ναυάγιο της Ζακύνθου, τόσο στην παραλία από θαλάσσης όσο και από την στεριά, από το λεγόμενο πλάτωμα, αποφάσισαν και ανακοίνωσαν, με κοινή υπουργική απόφαση, τέσσερις υπουργοί και συγκεκριμένα οι: Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού και Κλιματικής κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Παρά τις προσπάθειες των τοπικών αρχών και τις διαβεβαιώσεις για “άνοιγμα” του Ναυαγίου, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, παραμένουν στο ακέραιο οι απαγορεύσεις που ίσχυαν και πέρυσι.

Δηλαδή, δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία και η προσέγγιση – αγκυροβολία σκαφών, ούτε και το κολύμπι από επιβαίνοντες στα σκάφη οπουδήποτε μέσα στον κόλπο και συγκεκριμένα στη θαλάσσια περιοχή εσωτερικά της νοητής γραμμής, η οποία ενώνει τα δύο άκρα (βόριο και νότιο) του όρμου. Σε ό,τι αφορά στο πλάτωμα, απαγορεύεται η πρόσβαση επισκεπτών, με όριο απαγόρευσης απόσταση 10 μέτρων από το όριο του πρανούς.

