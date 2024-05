Life

"Ο Πρώτος από εμάς": Χωρισμοί και ανατροπές στο νέο επεισόδιο (εικόνες)

Πάρτε μια γεύση από το καινούριο επεισόδιο της δραματικής κομεντί του ΑΝΤ1, “Ο Πρώτος από εμάς”.

Η δραματική κομεντί «Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» έρχεται απόψε στις 22:30, με ένα νέο επεισόδιο γεμάτο εκπλήξεις, συγκίνηση αλλά και χιούμορ!

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ, ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ, ΣΤΙΣ 22:30

Οι κοινωνικοί λειτουργοί κάνουν αιφνιδιαστικό έλεγχο στο σπίτι του Νικόλα και βρίσκουν την Έλενα και τον Νικόλα απροετοίμαστους. Πελάτες του Σάκης Μάρκετ βρίσκουν ένα πλαστικό πιόνι μέσα στο κέικ της Σοφίας με αποτέλεσμα να διαλυθεί η συνεργασία της Σοφίας και του Σάκη. Τελικά, οι συσπάσεις της Κάτιας ήταν λάθος συναγερμός και ο Άλκης πρέπει να περιμένει κι άλλο για να γνωρίσει τον γιο του. Ο Φίλιππος χωρίζει οριστικά με τον Αλέξη. Ο Νικόλας κατηγορεί τον Φίλιππο για τον χωρισμό, καθώς πιστεύει ότι εκμεταλλεύτηκε τον Αλέξη. Από την άλλη, ο Φίλιππος δεν φαίνεται καθόλου στεναχωρημένος, αφού το μόνο που θέλει αυτή τη στιγμή είναι να δει τον Λεωνίδα.

Δείτε το trailer:

«Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» _ Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Διασκευή σεναρίου: Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τελτζίδης

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Μάριος Αθανασίου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Αθηνά Οικονομάκου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης.

Μαζί τους: Γιάννης Δρακόπουλος, Εύα Κοτανίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νατάσα Κοτσοβού, Ιωάννα Πιατά, Σεμέλη Μητροπούλου κ.α

Στον ρόλο του Έβαν ο Κώστας Φαλελάκης

Στον ρόλο του Στέφανου ο Γιάννης Βούρος



Εκτέλεση παραγωγής: ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS

Η σειρά είναι διασκευή της επιτυχημένης σειράς “The First of Us” της Paramount Pictures International.

