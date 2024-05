Πολιτική

Πιερρακάκης - Πάπας: Συνάντηση στο Βατικανό (εικόνες)

Ο υπουργός έκανε γνωστή την συνάντηση με τον ηγέτη της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας αναφέροντας πως έγινε δεκτός σε "εγκάρδιο κλίμα".

Συνάντηση με τον Πάπα Φραγκίσκο, πραγματοποίησε ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κυριάκος Πιερρακάκης, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Ιταλία.

Ο υπουργός έκανε γνωστή την συνάντηση με τον ηγέτη της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας αναφέροντας πως έγινε δεκτός σε «"εγκάρδιο κλίμα".

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Έλληνα υπουργού Παιδείας στην Αγία Έδρα.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα πραγματοποιήσει επίσημες συναντήσεις με εκπροσώπους της Καθολικής Εκκλησίας στο Βατικανό.

