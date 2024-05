Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Η νέα Σελήνη, τα απρόβλεπτα γεγονότα και οι προβλέψεις της Τετάρτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

"Σημερα έχω τη σοβαρότερη πρόβλεψη που μπορεί να κάνει κανείς.. Έχω τη νέα σελήνη στον ταύρο όλο αυτό το διάστημα μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουμε απρόβλεπτα γεγονότα για καποιους παρα πολύ σημαντικά..." είπε αρχικά η αστρολόγος και τόνισε ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

