Μητσοτάκης για Μονή της Χώρας: Παντελώς αχρείαστη η μετατροπή της σε τζαμί (εικόνες)

Τι συζήτησε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια της συνέντησής τους.

Τη δυσαρέσκεια της Αθήνας για τη μετατροπή της Μονής της Χώρας σε τζαμί εξέφρασε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης της Προέδρου της Δημοκρατίας, γνωστοποιώντας μάλιστα ότι θα θέσει το ζήτημα στον ίδιο τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη συνάντησή τους την προσεχή Δευτέρα.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

“Θέλω με την ευκαιρία αυτής της συνάντησης μας να επαναλάβω την ανάγκη για όσο το δυνατόν πιο μαζική συμμετοχή σε μία πολύ σημαντική εκλογική διαδικασία που αφορά κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα καθώς αυτά τα οποία θα αποφασιστούν στην Ευρώπη είναι βέβαιο ότι θα έχουν επιπτώσεις και εντός της πατρίδας μας. Η ήπειρός μας βρίσκεται μπροστά σε πολύ σημαντικές για πολιτικές προκλήσεις σε σχέση με την κατάσταση που επικρατούσε το 2019, τελευταία φορά που είχαμε βρει εκλογές, πολλά σύννεφα που σκιάζουν τον ουρανό της Ευρώπης και θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις με αυτοπεποίθηση και θάρρος. Είτε μιλάμε για μία αμυντική πολιτική στην οποία πρέπει να κινητοποιήσουμε περισσότερους ευρωπαϊκούς πόρους, την συνέχιση μιας αυστηρής πολιτικής ως προς την ανάγκη φύλαξης των εξωτερικών συνόρων, την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης ώστε να μπορούμε επί ίσοις όροις να ανταγωνιζόμαστε με τις ΗΠΑ και την Κίνα. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά ζητήματα τα οποία πιστεύω ότι αφορούν κάθε ελληνίδα και κάθε έλληνα και γι’ αυτό και θεωρώ ότι η συμμετοχή στις ευρωεκλογές όσο το δυνατόν περισσότερο συμπολιτών μας θα ενισχύσει τελικά Την ίδια νομιμοποίηση της χώρας να διεκδικεί περισσότερα στην Ευρώπη. Θέλω να ευχηθώ αυτή η προεκλογική περίοδος να διεξαχθεί ήρεμα και νηφάλια. Λυπάμαι για το γεγονός ότι βλέπω και πάλι ενδείξεις πολύ έντονη πόλωση από άλλα κόμματα ως προς τον τρόπο που διεξάγεται ο πολιτικός διάλογος. Νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε περισσότερο για την Ευρώπη και να μείνουμε μακριά από τοξικότητα και διχασμούς αλλά δεν είμαι και τόσο σίγουρος ότι ευχή μου αυτή θα εισακουστεί.

Το δεύτερο θέμα για το οποίο θα ήθελα να μιλήσουμε και να σας ενημερώσω αφορά την επίσκεψή μου στην Άγκυρα η οποία θα λάβει χώρα την επόμενη Δευτέρα ως ανταπόδοση της επίσκεψης του προέδρου Ερντογάν τον περασμένο Δεκέμβριο. Και θέλω καταρχάς να εκφράσω και δημόσια την έντονη δυσαρέσκεια μου διερμηνεύοντας πιστεύω τα αισθήματα όλων των Ελλήνων για την παντελώς αχρείαστη μετατροπή ενός ιστορικού τεμένους της μονής της χώρας σε τζαμί. Πιστεύω μία ενέργεια η οποία προσβάλλει την πλούσια ιστορίας της ίδιας της Κωνσταντινούπολης ως ένα σταυροδρόμι πολιτισμών και είναι και ένα ζήτημα το οποίο βεβαίως και θα πέσω στον πρόεδρο Ερντογάν όταν τον συναντήσω. Από κει και πέρα πιστεύω ότι είναι μία ευκαιρία να κάνουμε μία αξιολόγηση της προσπάθειας επαναπροσέγγισης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας η οποία σίγουρα σε αρκετά επίπεδα έχει δείξει μετρήσιμα αποτελέσματα. Προσεγγίζουμε πάντα τις συζητήσεις μας με την Τουρκία με αυτοπεποίθηση και χωρίς αυταπάτες ότι τουρκικές θέσεις δεν θα αλλάξουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Παραταύτα θεωρώ επιβεβλημένο και όταν διαφωνούμε οι διάλογοι, τα κανάλια επικοινωνίας να είναι πάντα ανοικτά και να μπορούμε να συνομιλούμε με ειλικρίνεια και όταν διαφωνούμε να διαφωνούμε χωρίς εντάσεις και χωρίς αυτό να προκαλεί κλιμάκωση στο πεδίο όπως δυστυχώς είχαμε δει τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια".

Σακελλαροπούλου: Δεν είναι απά ένας ορθόδοξος ναός, είναι ένα οικουμενικό μνημείο

Στις ευρωεκλογές αλλά και στην τουρκική πρόκληση αναφέρθηκε και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου η οποία ανέφερε:

"Έχουμε έναν δρόμο ενδιαφέροντα ίσως και δύσκολο μπροστά μας αλλά έχουμε συνηθίσει σε αυτά. Οι ευρωπαϊκές εκλογές πράγματι είναι μία σημαντική πρόκληση ειδικά στην συγκυρία που διανύουμε γιατί η Ευρώπη έχει πετύχει πάρα πολλά σε πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό επίπεδο, ταυτόχρονα όμως έχει να αντιμετωπίσει και μία σειρά από προκλήσεις: την κλιματική κρίση, την ενέργεια και την κρίση της συνεχιζόμενης ρωσικής επιθετικότητας στην Ουκρανία. Μην ξεχνάμε ότι και εκεί υπάρχει μία σημαντική ανθρωπιστική κρίση και φυσικά την τεράστια ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα", είπε.

"Όλα αυτά είναι μία σειρά από πολύ σημαντικά θέματα που πρέπει για Ευρώπη να μπορέσει να τα αντιμετωπίσει και η χώρα μας παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτή την διαχείριση γιατί πρέπει να έχει πάντοτε ενεργή φωνή, όπως προσπαθεί πάντα να έχει, και ταυτόχρονα δεν υπερασπίζεται τα δικά της συμφέροντα. Νομίζω λοιπόν ότι ο μόνος σημαντικός δρόμος εδώ είναι η συμμετοχή στις εκλογές γιατί η συμμετοχή είναι ουσιαστικά συμμετοχή του ευρωπαϊκού μέλλοντος. Και αυτό είναι κάτι που δεν είναι μόνο προνόμιο είναι και υποχρέωση και καθήκον όλων μας και εύχομαι να το αντιληφθούν έτσι οι συμπατριώτες μας", είπε στη συνέχεια.

Όπως επεσήμανε σχετικά με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Άγκυρα, "πράγματι οι σχέσεις με τους γείτονες, οι καλές σχέσεις και η διατήρηση του διαλόγου είναι εκ των ουκ άνευ, είναι πάντα αναγκαίο γιατί έτσι μπορεί κανείς να έχει την ειρήνη και τις συνθήκες καλής γειτονίας αλλά και να μπορεί να περνάει και τα μηνύματα που θέλει όταν χρειάζεται. Αλλά δυστυχώς δεν έρχονται όλα πάντα ομαλά. Διανύουμε μία ομαλή περίοδο σε πολλούς τομείς αλλά το θέμα της λειτουργίας της Μονής της Χώρας σε τζαμί δεν στέλνει καλό μήνυμα. Η Μονή της Χώρας είναι ένα οικουμενικό μνημείο δεν είναι απλά ένας ορθόδοξος ναός, είναι ένα οικουμενικό μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς και υπό αυτή την έννοια δεν αντιλαμβάνομαι και εγώ, προφανώς οι πολιτικές εκτιμήσεις είναι διαφορετικές, αλλά πρέπει αυτό να γίνει αντιληπτό. Όταν θέλουμε να έχουμε σχέσεις καλής γειτονίας καλές σχέσεις με την Ευρώπη σεβόμαστε τις κοινές αξίες και η προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος. Εύχομαι να γίνει κι αυτό αντιληπτό. Και καλή επιτυχία στο ταξίδι σας".

