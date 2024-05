Οικονομία

Διαδικτυακή απάτη… made in China: Fake e-shop εξαπάτησε 800000 καταναλωτές

Περιγράφεται ως μία από τις μεγαλύτερες απάτες, με 76.000 ψεύτικους ιστότοπους που δημιουργήθηκαν.

Περισσότεροι από 800.000 άνθρωποι στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ φαίνεται να έχουν εξαπατηθεί από fake δίκτυο e- shop στην Κίνα. Οι επιτήδειοι κατάφεραν να τούς αποσπάσουν στοιχεία καρτών και άλλα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Περιγράφετε ως μία από τις μεγαλύτερες απάτες, με 76.000 ψεύτικους ιστότοπους που δημιουργήθηκαν.

Σύμφωνα με τον “The Guardian”, προγραμματιστές είχαν δημιουργήσει δεκάδες χιλιάδες fake διαδικτυακά καταστήματα που δήθεν προσφέρουν προϊόντα κορυφαίων φιρμών, όπως Dior, Nike, Prada, Lacoste, Hugo Boss, Vercace κ.α. με έκπτωση.

Λειτουργώντας σε πολλές γλώσσες (αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ισπανικά, σουηδικά και ιταλικά), οι ιστότοποι φαίνεται να έχουν δημιουργηθεί για να παρασύρουν τους αγοραστές να ξοδέψουν χρήματα και να μοιραστούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Ωστόσο, τα συγκεκριμένα e-shop δεν έχουν καμία σχέση με τις μάρκες που ισχυρίζονται ότι πωλούν και στις περισσότερες περιπτώσεις οι καταναλωτές που μίλησαν για την εμπειρία τους είπαν ότι δεν έλαβαν προϊόντα.

Τα πρώτα fake καταστήματα φαίνεται να δημιουργήθηκαν το 2015. Περισσότερες από 1 εκατομμύριο «παραγγελίες» έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία μόνο τα τελευταία τρία χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία. Δεν διεκπεραιώθηκαν όλες οι πληρωμές με επιτυχία, αλλά η ανάλυση δείχνει ότι ο όμιλος μπορεί να προσπάθησε να πάρει έως και 50 εκατομμύρια ευρώ (43 εκατομμύρια £) κατά τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας. Πολλά καταστήματα έχουν “καταργηθεί”, αλλά το ένα τρίτο από αυτά –πάνω από 22.500– υπάρχουν ακόμα.

Μέχρι στιγμής, υπολογίζεται ότι 800.000 άτομα, σχεδόν όλοι στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, έχουν κοινές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με 476.000 από αυτούς να έχουν δώσει στοιχεία χρεωστικής και πιστωτικής κάρτας, συμπεριλαμβανομένου του τριψήφιου αριθμού ασφαλείας τους. Όλοι παρέδωσαν επίσης τα ονόματά τους, τους αριθμούς τηλεφώνου, το email και τις ταχυδρομικές τους διευθύνσεις στο δίκτυο.

