Πετρούπολη - Απόπειρα ανθρωποκτονίας: Συνελέφθη στην Γαλλία ο δράστης

Ο 39χρονος δράστης έχει απασχολήσει τις αρχές για διακίνηση ναρκωτικών και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής εξιχνιάστηκε η απόπειρα ανθρωποκτονίας 33χρονου ημεδαπού, που διαπράχθηκε την 10-9-2023 έξω από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στην περιοχή της Πετρούπολης.

Έπειτα από πολύμηνη και συστηματική έρευνα ανωτέρω αστυνομικών και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης αποδεικτικών μέσων και πληροφοριακών στοιχείων ταυτοποιήθηκε ως δράστης 39χρονος αλλοδαπός.

Ο ανωτέρω συνελήφθη από τις γαλλικές Αρχές απογευματινές ώρες της 4-5-2024 στη Λυών της Γαλλίας, δυνάμει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε από τις Αρχές της χώρας μας.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, πρώτες πρωινές ώρες της 10-9-2023 έξω από κέντρο διασκέδασης, ο 39χρονος μετά από διαπληκτισμό, πυροβόλησε τον 33χρονο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι.

Σημειώνεται ότι ο 39χρονος έχει απασχολήσει τις αρχές για διακίνηση ναρκωτικών και παράβαση του νόμου περί όπλων.

