Τροχαίο δυστύχημα στη Βούλα: έκκληση για τον εντοπισμό του οδηγού που εγκατέλειψε γυναίκα

Τα στοιχεία που έδωσε στο "φως" η ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό του οδηγού της μηχανής που παρέσυρε την άτυχη γυναίκα στη Βούλα με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει δημόσια έκκληση στους πολίτες για παροχή πληροφοριών σχετικά με το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης στη περιοχή της Βούλας, κατά το οποίο τραυματίστηκε θανάσιμα μια ηλικιωμένη γυναίκα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

"Τη Μεγάλη Πέμπτη 2-5-2024 και περί ώρα 19.10΄, επί της Λεωφ. Κ. Καραμανλή στο ύψος της οδού Διός, περιοχής Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, έλαβε χώρα τροχαίο ατύχημα παράσυρσης πεζής, με εμπλεκόμενη δίκυκλη μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού άγνωστου αριθμού κυκλοφορίας, λευκού χρώματος, με ερυθρούς αυτοκόλλητους ξενόγλωσσους γραμματισμούς, με πιθανή ημερομηνία 1ης κυκλοφορίας μεταξύ των ετών 2008 και 2010, χωρίς καπάκι σέλας στη θέση συνεπιβάτη (μονόσελο), η οποία παρέσυρε αρχικά την πεζή, με αποτέλεσμα εκείνη να πέσει στο οδόστρωμα και να παρασυρθεί από έτερη διερχόμενη δίκυκλη μοτοσικλέτα, ενώ η πρώτη δίκυκλη μοτοσικλέτα εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος.

Αποτέλεσμα της παράσυρσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός της πεζής.

Παρακαλείται όποιος γνωρίζει οτιδήποτε για την ταυτότητα της ως άνω εμπλεκόμενης δίκυκλης μοτοσικλέτας, αλλά και περί των συνθηκών υπό τις οποίες έλαβε χώρα το εν λόγω τροχαίο ατύχημα, να επικοινωνήσει με το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής, στα τηλέφωνα 210-9608000, 210-9608013 και 210-9608014".

