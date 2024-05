Τεχνολογία - Επιστήμη

ΟΣΕ: Εγκρίθηκε η συντήρηση του συστήματος ραδιοεπικοινωνίας GSM-R

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του οργανισμού.

-

Ο ΟΣΕ ανακοινώνει ότι σε έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την Μ. Εβδομάδα εγκρίθηκε η διαδικασία άμεσης ανάδειξης Αναδόχου συντήρησης του παρατρόχιου συστήματος ραδιοεπικοινωνίας GSM-R που καλύπτει το ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο, ένα σημαντικό έργο για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου.

Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται στο ποσό των 22,5 εκατ. ΕΥΡΩ και η διάρκεια του είναι 5 έτη.

Επίσης εγκρίθηκαν οι εργασίες συντήρησης γραμμής στα τμήματα Σιδηροδρομικής Γραμμής Λάρισας και Θεσσαλονίκης, καθώς και η προμήθεια και θέση σε λειτουργία νέου σύγχρονου μετασχηματιστή στον Υποσταθμό Αγχιάλου.

Επίσης, εντός του Μαϊου θα έχουν καταρτιστεί τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού για την αντικατάσταση 90 Αυτόματων Συστημάτων Ισόπεδων Διαβάσεων (ΑΣΙΔ) με νέα σύγχρονης τεχνολογίας και ένταξή τους στα Κέντρα Λειτουργίας ΑΣΙΔ σε Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη. Το έργο υλοποιείται μετά από έκτακτη χρηματοδότηση του ΟΣΕ, με ποσό ύψους 25 εκατ. ευρώ για τα έτη 2024 και 2025, που δόθηκαν με πρωτοβουλία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Σταϊκούρα.

Ο Πρόεδρος του ΟΣΕ, Γιάννος Γραμματίδης, δήλωσε σχετικά: «Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΕ συνεχίζει με ταχείς ρυθμούς το έργο της υλοποίησης των εργασιών συντήρησης των υποδομών του σιδηροδρομικού δικτύου, με στόχο την αποκατάσταση της αξιοπιστίας και αναβάθμισής τους, όπως αρμόζει σε ένα σύγχρονο σιδηροδρομικό δίκτυο με βασικό γνώμονα την ασφάλεια και την ουσιαστική του συμβολή στην ανάπτυξη της οικονομίας».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Η AstraZeneca αποσύρει το εμβόλιο

Δημήτρης Κόκοτας: Η Ματίνα Παγώνη για την εξέλιξη της υγείας του (βίντεο)

Eurovision 2024: Η Κύπρος πέρασε στον τελικό