Πολιτική

ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ: μαίνεται η κόντρα για τους “υπουργούς που σκοτώνουν παιδιά”

"Πυρά" ανταλλάσσει κυβέρνηση και αντιπολίτευση με φόντο τις δηλώσεις του Στέφανου Κασσελάκη για "υπουργούς που σκοτώνουν παιδιά".

"Φωτιές" έχει ανάψει μεταξύ κυβέρνσης και ΣΥΡΙΖΑ η δήλωση του Στέφανου Κασσελάκη από την Ηγουμενίτσα την Τρίτη στην οποία ανέφερε ότι «Πατριδοκάπηλοι υπάρχουν πολλοί» για να προσθέσει στη συνέχεια: «Και άλλοι που το παίζουν πατριώτες και θρησκευόμενοι, συγκαλύπτουν εγκλήματα, κυριολεκτικά εγκλήματα. Πάνε και φιλάνε χέρια το Πάσχα, αλλά συγκαλύπτουν και ψηφίζουν υπουργούς που σκοτώνουν παιδιά».

Η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βούλα Κεχαγιά, παραχώρησε συνεντεύξη στon realfm και μιλώντας για όσα ειπώθηκαν από τον Στέφανο Κασσελάκη στην Ηγουμενίτσα σχετικά με τα Τέμπη, η κ. Κεχαγιά είπε ότι «η φράση "υπουργοί δολοφόνοι" δεν ειπώθηκε από το στόμα του κ. Κασσελάκη», ξεκαθαρίζοντας πως όταν εκείνη μίλησε για παρερμηνεία, «αφορούσε αυτό ακριβώς. Ότι δεν ειπώθηκε το "δολοφόνοι υπουργοί". Αυτή η φράση».

Η κ. Κεχαγιά -στην οποία οι δημοσιογράφοι διάβασαν την αποστροφή του κ. Κασσελάκη ανέφερε: «μέσα στο πλαίσιο μιας συνομιλίας που είχε ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης με έναν πολίτη, και θέλοντας να δείξει την αντίφαση και την υποκρισία όταν διάφοροι υπουργοί και κυβερνητικά στελέχη υποκρίνονται, φιλούν χέρια τις μέρες του Πάσχα και ζητούν τον καθαγιασμό, ειπώθηκε και αυτή η φράση, όπως μου την αναγνώσατε. Σε αυτό δεν μπορώ να φέρω κάποια αντίρρηση, θα ήμουν παράλογη. Τις εξηγήσεις τις έδωσε ο κ. Κασσελάκης. Εγώ θέλω να σας πω ότι η συγκεκριμένη φράση εντάσσεται στο προηγούμενο πλαίσιο που είχε βάλει μιλώντας για συγκάλυψη. Εμείς στον ΣΥΡΙΖΑ, από την αρχή της τραγωδίας στα Τέμπη, μιλάμε για εγκληματική αμέλεια ή εγκληματικές παραλείψεις υπουργών». Είπε ακόμη ότι η κυβέρνηση προσπαθεί «να απομακρύνει από το ενδεχόμενο να δικαστούν -ενδεχομένως και να αθωωθούν- υπουργοί της, οι οποίοι, κατά την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν και ποινικές ευθύνες σε ό,τι αφορά το έγκλημα των Τεμπών». Παραπέμποντας δε σε πρόσφατες δηλώσεις της υποψήφιας ευρωβουλευτή της ΝΔ, Βίκυς Φλέσσα, σχολίασε: «γιατί δεν ταράχτηκε η κυβερνητική παράταξη και το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα; Το λέω αυτό γιατί όταν η κ. Φλέσσα λέει, με έναν σοκαριστικό τρόπο, ότι όλοι μαζί σκοτώσαμε αυτά τα παιδιά, τις 57 ψυχές τις αφαιρέσαμε όλοι, αναρωτιέμαι: εντάσσει και τους υπουργούς της ΝΔ σε αυτό ή τους εξαιρεί;».

Τ η "σκυτάλη" από την πλευρά της κυβέρνησης πήρε ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Νίκος Ρωμανός ο οποίος απάντησε σταόσα είπε η κ. Κεχαγιά.

«Μετά το χθεσινό ρεσιτάλ χυδαιότητας του κ. Κασσελάκη, η κ. Κεχαγιά προσπάθησε σήμερα να μαζέψει τα ασυμμάζευτα αντιμετωπίζοντας τους πολίτες ως ιθαγενείς και υποστηρίζοντας ότι οι δηλώσεις που ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανήρτησε στα social media "παρερμηνεύθηκαν"… Την ίδια ώρα ο κ. Βασιλειάδης και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ διαχωρίζουν τη θέση τους από τις "παρερμηνευμένες" αναρτήσεις του προέδρου τους, ουσιαστικά αδειάζοντάς τον, προς τιμήν τους!» τονίζει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Νίκος Ρωμανός.

«Ωστόσο, ο κ. Κουρουμπλής βγήκε και δήλωσε ευθαρσώς ότι συμφωνεί με τον κ. Κασσελάκη για τους "υπουργούς - δολοφόνους"! Φυσικά, δεν προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση καθώς είναι ο ίδιος που είχε αποκαλέσει παλαιότερα την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κυβέρνηση δολοφόνων. Τότε, βέβαια, είχε διαγραφεί από την ηγεσία του κόμματός του. Σήμερα απλώς ακολουθεί τη γραμμή της νέας ηγεσίας» προσθέτει.

«Αυτή είναι η κατάντια της αξιωματικής αντιπολίτευσης» υπογραμμίζει καταλήγοντας ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ.

Ως απάντηση η Βούλα Κεχαγιά, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει χαρακτηριστικά πως «Στη Νέα Δημοκρατία έχουν κάνει την παρερμηνεία "επιστήμη"», σχολιάζοντας τις αντιδράσεις της ΝΔ.

Αναφέρει ειδικότερα, ότι «αφού απομόνωσαν τα λεγόμενα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανου Κασσελάκη, παρερμηνεύουν τις δηλώσεις μου για το τι εστί παρερμηνεία». «Ας ασχοληθούν με τα προβλήματα της κοινωνίας κι ας αφήσουν τη λάσπη. Κούρασαν», προσθέτει.

