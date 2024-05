Πολιτική

Μιχαλολιάκος: Έφεση κατά της αποφυλάκισής του από τον Εισαγγελέα Εφετών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο εισαγγελέας Εφετών άσκησε έφεση κατά της αποφυλάκισης του Νίκου Μιχαλολιάκου.

-

Έφεση κατά της αποφυλάκισης του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή Νίκου Μιχαλολιάκου, άσκησε ο Εισαγγελέας Εφετών Λαμίας Νικήτας Θεολογίδης, κρίνοντας ότι το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών που συναίνεσε στην έξοδό του, έσφαλε ως προς τις εκτιμήσεις του για τον καταδικασμένο σε κάθειρξη 13 ετών για διεύθυνση του ναζιστικού μορφώματος.

Ο κ. Θεολογίδης μελέτησε το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λαμίας και κρίνει ότι οι δικαστές δεν αξιολόγησαν επαρκώς την αρθρογραφία του Μιχαλολιάκου μετά την καταδίκη του, η οποία δηλώνει, κατά τον Εισαγγελέα Εφετών, ότι όχι μόνο δεν πληροί τους όρους για καλή διαγωγή μετά την πράξη, αλλά και ότι είναι επικίνδυνος για την διάπραξη νέων αδικημάτων εφόσον αφεθεί ελεύθερος.

Η θέση του κ. Θελογίτη είναι αντίστοιχη με εκείνη που εξέφρασε ο αρμόδιος εισαγγελέας στο δικαστικό Συμβούλιο το οποίο εξέτασε την αίτηση του καταδικασμένου, για υφ' όρον απόλυση, εισηγούμενος να μην γίνει δεκτή. Ο προτείνων εισαγγελέας είχε την γνώμη πως αν και τυπικά ο Μιχαλολιάκος τηρούσε τις προϋποθέσεις του νόμου για την απόλυση του από την φυλακή, ουσιαστικά δεν έπρεπε να βγει καθώς δεν εμφανίζεται μετανοημένος και δεν κρίνεται ως ηθικά βελτιωμένος για τις πράξεις που του αποδίδονται. Παρέθετε μάλιστα ο εισαγγελικός λειτουργός, σωρεία άρθρων του Νίκου Μιχαλολιάκου στα οποία ο γράφων επαναλαμβάνει την θέση που διατυπώνει εξ αρχής, ότι είναι «θύμα μίας πολιτικής σκευωρίας» που στόχευσε στην πλήρη αποδυνάμωση της Χρυσής Αυγής εξαιτίας «της δυναμικής της στην κοινωνία».

Οι δικαστές του Συμβουλίου ωστόσο, έκριναν πως με βάση το Δίκαιο, οποιεσδήποτε αμφιβολίες στο πρόσωπο του καταδικασμένου πρέπει να λειτουργούν θετικά, ενώ δεν δέχθηκε πως η αρθρογραφία αποτελεί ένδειξη κινδύνου τέλεσης νέων πράξεων. Έτσι αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης του, διατάσσοντας την αποφυλάκιση του Νίκου Μιχαλολιάκου με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Η έφεση του κ. Θεολογίδη θα εξεταστεί σε σύντομο χρόνο από το Συμβούλιο Εφετών Λαμίας το οποίο θα λάβει την τελική απόφαση για το αν ο Νίκος Μιχαλολιάκος θα παραμείνει ελεύθερος ή αν θα οδηγηθεί στις φυλακές Δομοκού ώσπου να εκπνεύσει ο χρόνος έκτισης της ποινής του.

Γάζα: Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί - Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του τεχνητού λιμανιού των ΗΠΑ

Πέλλα – bullying: Αμετανόητοι οι “νταήδες” που τρομοκρατούν συμμαθητές τους

Μεσαρά: Απανωτά περιστατικά ξυλοδαρμών – Ένα άτομο στο νοσοκομείο