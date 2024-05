Κοινωνία

Άγιοι Ανάργυροι - Κυριακή Γρίβα: Οργή συγγενών για "ειδική" μεταχείριση του κατηγορούμενου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αιχμές για προνόμια υπέρ του νεαρού αφήνουν με ανακοίνωσή τους οι δικηγόροι της οικογένειας, της άτυχης Κυριακής Γρίβα.

-

Σε σαφείς αιχμές ότι η διοίκηση του Ψυχιατρείου Φυλακών Κορυδαλλού και ο διορισμένος από την Ανάκριση ψυχίατρος πραγματογνώμονας, αφ’ ενός υπονομεύουν την εξέταση του κατηγορουμένου από τεχνικό σύμβουλο τον οποίο διόρισε η οικογένεια στο πλαίσιο της υποστήριξης της κατηγορίας και αφ’ ετέρου του χορηγούν το ιδιαίτερο προνόμιο της όσο συχνότερης γίνεται εξέτασής του από ψυχίατρο πανεπιστημιακό του ιδρύματος, προχώρησαν με δελτίο Τύπου τους την Τετάρτη του Πάσχα 08.05, οι δύο δικηγόροι της οικογένειας Έλενα Τζούλη και Γιάννης Απατσίδης, οι οποίοι προαναγγέλλουν μάλιστα ότι πρόκειται να ζητήσουν εξαίρεση του συγκεκριμένου πραγματογνώμονα και άρση απορρήτου για τον ιατρικό φάκελο του ασθενούς. Οι δικηγόροι στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν:

«Για λόγους διασφάλισης της ακεραιότητας της διεξαγόμενης ανακριτικής διαδικασίας, αλλά και κατά Συνείδηση, οφείλουμε να προβούμε στις εξής επισημάνσεις:

1. Το Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού, όπως νομίμως εκπροσωπείται, παρακώλυσε ανεπίτρεπτα την έγκαιρη εξέταση του κατηγορουμένου, από τον διορισμένο πραγματογνώμονα και τους διορισμένους τεχνικούς συμβούλους των θυμάτων, κατά τη γνώμη μας με κίνητρο την ωφέλειά του.

2. Στις 20-04-2024 επρόκειτο να διενεργηθεί η ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, πλην όμως ματαιώθηκε η διενέργειά της, για απολύτως ύποπτους και αντι-υπηρεσιακούς λόγους, με σύστοιχη απεύθυνση ανυπόστατων κατηγοριών κατά της κυρίας Ανακρίτριας, ότι δήθεν η ίδια όφειλε να ενημερώσει το Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού για την εξέταση, πράγμα που είναι απολύτως αναληθές. Βάσει «υπηρεσιακής αναφοράς» υπαλλήλου του Ψυχιατρείου ο οποίος, μάλιστα, είναι παντελώς αναρμόδιος να απαντήσει, και την «αναφορά» του οποίου χρησιμοποιεί η κυρία Διευθύντρια παντελώς ανυπόστατα, αλλά και από την συνεκτίμηση όλων των στοιχείων, αποδεικνύεται ότι, ενώ ο διορισμένος από εμάς τεχνικός σύμβουλος ψυχίατρος είχε στην κατοχή του τον διορισμό του, ώστε να εξετάσει από κοινού με τον πραγματογνώμονα τον κατηγορούμενο, παρακωλύθηκε η διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης, με σκοπό να αναβληθεί, και χωρίς την δική μας συναίνεση.

3. Από όσες πληροφορίες έχουν υποπέσει στην αντίληψή μας, προκύπτει, ανενδοίαστα, μία παντελώς ύποπτη αντιμετώπιση του συγκεκριμένου κατηγορουμένου, συγκριτικά με άλλους κρατούμενους, που παραμένουν «τσουβαλιασμένοι» στις Δικαστικές Φυλακές Κορυδαλλού, και δεν έχουν το ευμενές προνόμιο να μετάγονται στο Ψυχιατρείο, και να παρακολουθούνται από εν ενεργεία Καθηγητή Πανεπιστημίου, ιδιαιτέρως έμπειρο στην αντιμετώπιση ιδιαίτερα γνωστών υποθέσεων από το παρελθόν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

4. Για λόγους που επιφυλασσόμαστε να εκθέσουμε αναλυτικότερα, εφόσον καταστεί αναγκαίο και παρασχεθεί η δέουσα θεσμική προστασία από τις Αρχές, τις επόμενες ημέρες θα καταθέσουμε αίτηση εξαιρέσεως σε βάρος του διορισμένου πραγματογνώμονα, και θα ζητήσουμε να λάβουμε κι εμείς γνώση όλων των εγγράφων, που τηρούνται στο Ψυχιατρείο για τον συγκεκριμένο κατηγορούμενο. Φυσικά, είναι στην κρίση των αρμόδιων Ανακριτικών και Εισαγγελικών Αρχών, εάν θα ζητήσουν και οι ίδιες την τυχόν αυτεπάγγελτη εξαίρεσή του.

5. Απευθύνουμε έκκληση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, να διενεργήσει επισταμένη έρευνα, για τα εν γένει πεπραγμένα στις Δικαστικές Φυλακές Κορυδαλλού και στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού, και να διασφαλίσει ότι για όλους τους κρατούμενους ισχύουν οι Αρχές της Ισότητας και της Αμεροληψίας, οι δε διενεργούμενες πραγματογνωμοσύνες διεξάγονται με αμιγώς ιατρικά κριτήρια, de lege artis ψυχιατροδικαστικώς».

Αστυνομικοί τη βάρδιας: Ολοκληρώνονται οι έρευνες πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών

Να σημειώσουμε ότι όσον αφορά τις ενδεχόμενες ευθύνες των αστυνομικών οργάνων τη μοιραία βραδιά της 01.04, η σχετική ΕΔΕ βρίσκεται στο στάδιο της τελικής της ολοκλήρωσης, καθώς ο φάκελος βρίσκεται στα χέρια του αρμόδιου ταξίαρχου της ΕΛΑΣ, Ο ταξίαρχος σύντομα θα στείλει το πόρισμα με τις προτάσεις του στον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής (ο οποίος αυτή τη στιγμή απουσιάζει στο Βέλγιο για επαφές με αξιωματούχους της UEFA ενόψει τελικού Conference και επιστρέφει την Πέμπτη του Πάσχα 09.05 και) ο οποίος θα λάβει τις αποφάσεις για τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς.

Πληροφορίες της ΕΛΑΣ αναφέρουν ότι στο πλαίσιο της ΕΔΕ έχουν διαπιστωθεί σοβαρές πειθαρχικές ευθύνες για τους αστυνομικούς που βρίσκονταν εκεί, κυρίως για τον σκοπό και την επόπτρια, δηλαδή την υποδιοικήτρια του Αστυνομικού Τμήματος.

Πέρα από τις πειθαρχικές ευθύνες βέβαια, το δρόμο για την Εισαγγελία θα πάρει τις επόμενες ημέρες και η έρευνα για τις αντίστοιχες ποινικές ευθύνες των αστυνομικών.

Γάζα: Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί - Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του τεχνητού λιμανιού των ΗΠΑ

Πέλλα – bullying: Αμετανόητοι οι “νταήδες” που τρομοκρατούν συμμαθητές τους

Μεσαρά: Απανωτά περιστατικά ξυλοδαρμών – Ένα άτομο στο νοσοκομείο