Μητσοτάκης: Η Μονή της χώρας, το panic button για εφήβους και τα... “λεφτόδεντρα”

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μίλησε για όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας, ενώ έκανε και έναν απολογισμό της κυβέρνησής του σε συνέντευξη που παραχώρησε.

-

«Δεν πρέπει να αναβληθεί η επίσκεψη, γιατί είναι σημαντικό να έχουμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας. Και είναι πολύ καλύτερα να πάω ο ίδιος στον Πρόεδρο Ερντογάν, να του εκφράσω την εντονότατη δυσαρέσκειά μου για την επιλογή αυτή της τουρκικής κυβέρνησης, από το να δημιουργήσουμε μία κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η οποία θα ακυρώσει τα σημαντικά βήματα προόδου τα οποία έχουμε καταφέρει να πετύχουμε τον τελευταίο χρόνο».

Αυτό τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σήμερα στο protothema.gr, αναφερόμενος στην μετατροπή της Μονής της Χώρας σε τζαμί, από την τουρκική κυβέρνηση, την οποία χαρακτήρισε «περιττή και λανθασμένη επιλογή».

Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι η Ελλάδα προστατεύει τα μουσουλμανικά μνημεία, όπως έχει ευθύνη να κάνει και προσέθεσε ότι «δεν θα μπαίναμε εμείς ποτέ στον "πειρασμό" να κάναμε κάτι αντίστοιχο με αυτό το οποίο έκανε η Τουρκία. Ήταν μία περιττή και λανθασμένη επιλογή».

Αναφερόμενος στην επίσκεψη του στην Άγκυρα, είπε ότι δεν υπάρχει λόγος να αναβληθεί, και τόνισε ότι έχουμε μία καλή συνεργασία με την Τουρκία, με κάποιες αναταράξεις, στα ζητήματα της διαχείρισης του προσφυγικού προβλήματος.

Αναφέρθηκε στη συμφωνία για τη διευκόλυνση της βίζας για τα 10 ελληνικά νησιά, η οποία -όπως είπε- έγινε δεκτή με πανηγυρισμούς στα νησιά του Αιγαίου, και σημείωσε ότι πλέον έχουμε ένα καλύτερο κλίμα, συμπληρώνοντας με νόημα: «Αλλά δεν έχω αυταπάτες: η Τουρκία δεν έχει μετακινηθεί στις βασικές της θέσεις. Ούτε εμείς έχουμε μετακινηθεί όμως. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να συνομιλούμε, ότι δεν πρέπει να αναγνωρίζουμε την πρόοδο εκεί που την επιτυγχάνουμε. Δεν έχω καμία δυσκολία να του μεταφέρω τη δυσαρέσκειά μου, αν θεωρώ ότι έχουν ξεπεραστεί από την Τουρκία κάποια αυτονόητα».

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη μνεία στην ανάγκη μεταρρυθμίσεων και είπε ότι «εμείς δεν εκλεγήκαμε για να κάνουμε μία απλή διαχείριση» αλλά «για να υλοποιήσουμε ένα τολμηρό μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις επικείμενες ευρωεκλογές, βάζοντας τον πήχη στο ποσοστό των τελευταίων ευρωεκλογών, και είπε ότι στις ευρωεκλογές του 2019, οι οποίες έγιναν λίγο πριν από τις εθνικές εκλογές, η Νέα Δημοκρατία πήρε 33% και στη συνέχεια πήρε 39%. Και υπογράμμισε ότι ιστορικά σε όλες τις ευρωεκλογές, υπάρχει πάντα μία απόκλιση -για τα μεγάλα κόμματα τουλάχιστον, για τα κόμματα εξουσίας- μεταξύ των ποσοστών που λαμβάνουν στις εθνικές εκλογές και των ποσοστών που λαμβάνουν τελικά στις ευρωεκλογές.

Ακόμη αναφερόμενος στην επικείμενη έλευση του Αλβανού πρωθυπουργού Εντι Ράμα στην Ελλάδα, επισήμανε ότι δεν είναι προσκεκλημένος της κυβέρνησης και ότι έρχεται να μιλήσει σε ομοεθνείς του:

«Είναι δικαίωμά του, μια επιλογή που μάλλον περιττή μου φαίνεται, γι’ αυτό και είπα ότι είναι μια αχρείαστη επιλογή. Εχουμε ζητήματα με τις ελληνοαλβανικές σχέσεις», είπε και πρόσθεσε ότι το θέμα της κράτησης του Φρέντι Μπελέρη είναι ευρωπαϊκό, δεν είναι διμερές. Σε ό,τι αφορά τη συγκέντρωση στην οποία θα είναι ομιλητής ο Εντι Ράμα, είπε «τη συνάθροιση δεν θα την απαγορεύσουμε, δεν θα τη διευκολύνουμε».

Σημείωσε μάλιστα, ότι στο ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ εκπροσωπείται η ελληνική μειονότητα στην Αλβανία με δύο υποψηφίους, όπως εκπροσωπούνται και οι μουσουλμάνοι Έλληνες πολίτες, πράγμα που δεν συμβαίνει στα ψηφοδέλτια των άλλων δύο μεγάλων κομμάτων.

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε ένα απολογισμό του έργου της κυβέρνησης κατά τη δεύτερη θητεία της και ανέφερε:

«Καταρχάς αυτό το εννιάμηνο υλοποιήσαμε ένα μεγάλο κομμάτι του οικονομικού μας προγράμματος: αυξήσεις σε μισθούς και σε συντάξεις, νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό, η μεγάλη μεταρρύθμιση της επιστολικής ψήφου, η υλοποίηση της δέσμευσής μας για μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, ο δικαστικός χάρτης, η αντιμετώπιση ζητημάτων όπως η οπαδική βία, τα θέματα που έχουν να κάνουν με το bullying και οι πολιτικές μας που έχουν να κάνουν με τα ζητήματα της παραβατικότητας και της βίας των εφήβων, η υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης με σημαντικές παρεμβάσεις, που γίνονται ας πούμε στα νοσοκομεία μας και στα κέντρα υγείας, η συνέχιση ενός σημαντικού προγράμματος υποδομών, με δρόμους καινούργιους οι οποίοι πια παραδίδονται. Δεν θα τα πεις και λίγα».

Αναφερόμενος στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει περίπτωση, «για όσο καιρό με εμπιστεύονται οι Έλληνες πολίτες ως πρωθυπουργό αυτής της χώρας, να θέσω εν αμφιβόλω τη δημοσιονομική σταθερότητα, έστω και αν αυτό μπορεί να σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε ένα πολιτικό κόστος. Δεν πρόκειται ποτέ να γυρίσουμε πίσω στα χρόνια της χρεοκοπίας». Και επιτέθηκε στην αντιπολίτευση λέγοντας:

«Αυτοί που τα εισηγούνται με τόσο μεγάλη άνεση όλα αυτά, ας αναλογιστούν και τις δικές τους ευθύνες, διότι τα ίδια έλεγαν -το ίδιο κόμμα, δηλαδή, τα έλεγε όλα αυτά το 2015- και είδαμε τελικά πού μας οδήγησε αυτή η ακατάσχετη παροχολογία και τα λεφτόδεντρα».

Ο κ. Μητσοτάκης κατέστησε σαφές ότι δεν πρόκειται να σταλούν στην Ουκρανία συστοιχίες αντιαεροπορικών πυραύλων S-300 και Patriot, αλλά θα βοηθήσει η Ελλάδα με πλεονάζον πολεμικό υλικό που δεν θα υπονομεύει την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας μας.

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο μπούλινγκ στα σχολεία, και προανήγγειλε ότι το panic button που έχουν πάρει οι γυναίκες, θα έρθει μέχρι την έναρξη του σχολικού έτους, και για τους εφήβους.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Είναι πραγματικά σοκαριστικό πως σε μία συνέντευξη ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατάφερε να πει τόσα μαζεμένα ψέματα. Ο αρχηγός της ΝΔ, μιλώντας στο protothema.gr, δεν κατάφερε να διατυπώσει ούτε μία λέξη αυτοκριτικής για την καθημερινότητα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία. Σιώπησε για τον πληθωρισμό και την ακρίβεια, που η Ελλάδα είναι «πρωταθλήτρια» σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και βεβαίως, προκειμένου να εμφανίσει ως μονόδρομο τη ληστρική οικονομική πολιτική του, κατέφυγε στην κενολογία περί «λεφτόδεντρων», αγνοώντας την πλήρως τεκμηριωμένη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας. Σιώπησε για τα αυξανόμενα περιστατικά βίας και εγκληματικότητας. Διαστρέβλωσε και εξαπέλυσε φθηνές ειρωνείες για την κατρακύλα της χώρας σε ό,τι αφορά τα ζητήματα των δικαιωμάτων και της ελευθερίας του Τύπου. Επιχείρησε να εξαφανίσει την ενορχηστρωμένη από τον ίδιο απόπειρα συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών. Σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, δηλώνοντας, με πλήρη αμηχανία, πως η μόνη κίνηση που προτίθεται να κάνει για τη μετατροπή της Μονής της Χώρας σε τζαμί από την τουρκική κυβέρνηση, είναι να εκφράσει τη δυσαρέσκεια του στον Τούρκο πρόεδρο... Ενώ για την προεκλογική φιέστα που θα πραγματοποιήσει ο πρωθυπουργός της Αλβανίας στην Αθήνα, το μόνο που βρήκε να πει ο κ. Μητσοτάκης είναι ότι δεν συμφωνεί με την κίνηση αυτή, αλλά δεν θα κάνει και κάτι γι' αυτό. Τέλος έθεσε τον πήχη του κόμματος του στις Ευρωεκλογές στο 33%, βλέποντας τη ραγδαία υποχώρηση των ποσοστών του κόμματός του. Το μόνο βέβαιο είναι πως οι πολίτες της χώρας δεν έχουν κάτι να περιμένουν από αυτό το θλιβερό κρεσέντο αλαζονείας, απουσίας αυτοκριτικής και διαρκούς διαστρέβλωσης της πραγματικότητας, στο οποίο επιδόθηκε για ακόμα μια φορά ο κ. Μητσοτάκης».

