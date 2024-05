Κοινωνία

Επιστολική ψήφος: Ξεκινά η αποστολή φακέλων στους εκλογείς

Τι θα περιέχει ο φάκελος. Μέχρι ποια μέρα οι ψηφοφόροι θα πρέπει να... ελέγχουν τα γραμματοκιβώτιά τους.

Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη του Πάσχα 08.05 η εκτύπωση του εκλογικού υλικού που θα λάβουν στο σπίτι ή στον χώρο εργασίας τους οι 202.515 ψηφοφόροι, οι οποίοι ενεγράφησαν μέχρι και τις 29.04 στην ειδική ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών για να ψηφίσουν εξ αποστάσεως και επιστολικά στις Ευρωεκλογές της 09.06 .

Από την Πέμπτη του Πάσχα 09.05 θα αρχίσει η διαδικασία αποστολής των φακέλων με το εκλογικό υλικό, σε όλους εκείνους οι οποίοι ενεγράφησαν και οποίοι κατοικούν, άλλοι στην Ελλάδα και σε μία από τις, περισσότερες από 120, χώρες του πλανήτη από τις οποίες υποβλήθηκαν δηλώσεις.

Την αποστολή των φακέλων έχουν αναλάβει εξ ημισείας η υπηρεσία ταχυμεταφορών των ΕΛΤΑ και μία ιδιωτική εταιρία ταχυμεταφορών αμφότερες των οποίων συνεργάζονται στο εξωτερικό με τις διεθνείς εταιρίες ταχυμεταφορών.

Έτσι, μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, που θα ολοκληρωθεί η παραλαβή και η αποστολή του υλικού από τις εταιρίες ταχυμεταφορών, κάθε ένας από τους εγγεγραμμένους θα έχει λάβει στη διεύθυνση την οποία έχει δηλώσει, έναν φάκελο ο οποίος θα περιέχει στο εσωτερικό του τα εξής:

Πολυσέλιδο έντυπο με αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία της ψηφοφορίας εξ αποστάσεως καθώς και με τους καταλόγους των υποψήφιων ευρωβουλευτές όλων των κομμάτων,

Ψηφοδέλτιο,

Φάκελο ψηφοφορίας μέσα στον οποίο θα πρέπει να τοποθετηθεί το ψηφοδέλτιο,

Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, επιστολικής ψήφου και

Τον φάκελο επιστροφής της επιστολικής ψήφου, ο οποίος θα παραδοθεί στην εταιρία courier για να τον μεταφέρει στον ειδικό χώρο στον οποίο θα γίνει η συλλογή όλων των επιστολικών ψήφων.

Ο χώρος αυτός βρίσκεται στο Περιστέρι Αττικής και ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος ξενάγησε την Τετάρτη εκεί τα μέλη της Διακομματικής Επιτροπής, διαβεβαιώνοντας ξανά τους εκπροσώπους όλων των κομμάτων για το αδιάβλητο της διαδικασίας, το οποίο όπως είπε, «είναι απολύτως διασφαλισμένο και εγγυημένο από ανώτατους λειτουργούς της Δικαιοσύνης οι οποίοι θα εποπτεύουν το άνοιγμα, τη διαλογή και την καταμέτρηση των επιστολικών ψήφων».

