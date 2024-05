Κόσμος

Γάζα: Ομαδικός τάφος βρέθηκε στο νοσοκομείο Αλ- Σιφά

Εκατοντάδες πτώματα έχουν βρεθεί σε επτά ομαδικούς τάφους στη Γάζα.

Η κυβέρνηση της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα ότι 49 πτώματα εκτάφηκαν από ένα νέο ομαδικό τάφο που ανακαλύφθηκε στο νοσοκομείο αλ-Σίφα, το μεγαλύτερο νοσοκομειακό συγκρότημα του παλαιστινιακού εδάφους, ενώ σύμφωνα με το Al Jazeera, ορισμένα από τα πτώματα είναι αποκεφαλισμένα.

"Ένας τρίτος ομαδικός τάφος βρέθηκε στο εσωτερικό του νοσοκομειακού συγκροτήματος Σίφα", ανακοίνωσε η υπηρεσία Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς. Έως σήμερα 49 πτώματα εκτάφηκαν από εκεί".

Μπροστά στα ερείπια του κατεστραμμένου νοσοκομείου από τις μάχες μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χαμάς, δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μπόρεσε να δει σχεδόν 10 σάκους νεκρών, στα πόδια διασωστών του υπουργείου Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία διοικείται από τη Χαμάς από το 2007.

"Ορισμένα πτώματα έχουν αποσυντεθεί", δήλωσε ο Μοτάσεμ Σάλαχ, υπεύθυνος του τμήματος επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου.

Στα τέλη Απριλίου, οι παλαιστινιακές αρχές ανακοίνωσαν ότι περίπου 30 πτώματα είχαν εκταφεί από δυο ομαδικούς τάφους του νοσοκομείου αλ-Σίφα, το οποίο είχε γίνει επί δύο εβδομάδες πεδίο ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων από τα μέσα Μαρτίου έως τις αρχές Απριλίου.

Τα νοσοκομεία της Λωρίδας της Γάζας στοχοθετήθηκαν σκληρά από τότε που άρχισε η στρατιωτική επιχείρηση που διεξάγει το Ισραήλ στο παλαιστινιακό έδαφος, μετά τη φονική επίθεση την 7η Οκτωβρίου από μαχητές της Χαμάς που πήγαν στο νότιο Ισραήλ από τη Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός κατηγορεί τη Χαμάς ότι χρησιμοποιεί τα νοσοκομεία για στρατιωτικούς σκοπούς, κάτι που αρνείται το παλαιστινιακό κίνημα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε ανακοινώσει τον Απρίλιο ότι το νοσοκομείο αλ-Σίφα δεν ήταν παρά ένα "άδειο κέλυφος" γεμάτο με ανθρώπινα κουφάρια.

Έως σήμερα έχει γίνει εκταφή 520 πτωμάτων από "επτά ομαδικούς τάφους" που βρέθηκαν σε τρία διαφορετικά νοσοκομεία της Λωρίδας της Γάζας από τον Απρίλιο.

Η επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου προκάλεσε τον θάνατο 1.170 και πλέον ανθρώπων, στη συντριπτική τους πλειοψηφία αμάχων, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βάσει επίσημων ισραηλινών στοιχείων. Σχεδόν 250 άνθρωποι τέθηκαν υπό ομηρεία από τη Χαμάς. Το Ισραήλ εκτιμά ότι 128 συνεχίζουν να βρίσκονται στη Λωρίδα της Γάζας εκ των οποίων 36 πιστεύεται ότι είναι νεκροί.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ εξαπέλυσε στρατιωτική επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας η οποία μετρά έως τώρα 34.844 νεκρούς, κυρίως αμάχους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

