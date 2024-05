Πολιτισμός

Πέθανε η Ιφιγένεια Αστεριάδη

Η ζωή της ταλαντούχας ηθοποιού, ο αποχαιρετισμός από το Γιάννη Κακλέα και η μάχη της με τον καρκίνο.

Πέθανε η ηθοποιός Ιφιγένεια Αστεριάδη, όπως έγινε γνωστό την Τετάρτη του Πάσχα 08.05 .

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή ο σκηνοθέτης Γιάννης Κακλέας με ανάρτησή του στο facebook. Η τελευταία εμφάνιση της ηθοποιού ήταν στην παράσταση «Ο τυχαίος θάνατος ενός αναρχικού» που ανέβηκε για τρεις σεζόν (2021-2024) στο θέατρο «Γκλόρια» σε σκηνοθεσία του κ. Κακλέα. Η παράσταση με πρωταγωνιστή τον Πάνο Βλάχο ολοκλήρωσε τον κύκλο της πριν από λίγες ημέρες, την Κυριακή των Βαΐων.

Η Ιφιγένεια Αστεριάδη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967 κι ήταν κόρη του ηθοποιού του Θεάτρου Τέχνης Δημήτρη Αστεριάδη. Ήταν και η ίδια πτυχιούχος της Δραματικής Σχολής Θεάτρου Τέχνης και βασικό στέλεχος του «Τεχνοχώρου» με επικεφαλής τον κ. Κακλέα.

Για εννέα χρόνια πρωταγωνίστησε σε περίπου 25 παραστάσεις όπως «Τα «κόμικς», «Η μεγάλη μαγεία», «Στο βάθος κτήνος», «Κρίμα που είναι πόρνη», «Λυσιστράτη», «Συρανό», «Το ημέρωμα της στρίγγλας» και άλλες, έκανε πάντως ιδιαίτερη αίσθηση και επιτυχία στο έργο «Σφαίρες πάνω από το Μπρόντγουεϊ».

Η ηθοποιός έδωσε μια σύντομη και γενναία μάχη με τον καρκίνο.

