Βέλγιο: 14χρονη βιάστηκε ομαδικά σε δάσος

Σοκαρισμένη η βελγική κοινωνία από το ειδεχθές έγκλημα με κατηγορούμενους, δέκα νεαρά αγόρια από 11 μέχρι 16 ετών.

Θύμα ομαδικού βιασμού έπεσε έφηβη 14 ετών στο Κουρτρέ, στην περιοχή της Φλάνδρας του Βελγίου, 5 μίλια από τα γαλλικά σύνορα. Την περίοδο του Καθολικού Πάσχα, η κοπέλα πήγε με τον 16χρονο φίλο της σε δάσος και εκεί τους είχαν στήσει “καρτέρι” περίπου δέκα έφηβοι εκ των οποίων ο μικρότερος ήταν 11 ετών και ο μεγαλύτερος 16.

Σύμφωνα με την αστυνομία η 14χρονη βιάστηκε ομαδικά, με την παρέα των αγοριών να βιντεοσκοπεί και να ανεβάζει βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Tα βελγικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν σε διάστημα τριών ημερών, χωρίς ωστόσο να είναι γνωστό εάν το κορίτσι κρατήθηκε και αιχμάλωτο αυτό το διάστημα. Ερευνάται ο ρόλος του 11χρονου στα γεγονότα. Οι έφηβοι συνελήφθησαν, ενώ η κοπέλα λαμβάνει ψυχολογική βοήθεια.

