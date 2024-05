Πολιτική

Τσίπρας: Σημείο καμπής οι ευρωεκλογές

Στο Eurojam 2024 μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας για την Ευρώπη, τα προβλήματα, τις λύσεις και το μέλλον της.

«Η Ευρώπη πρέπει να στηρίζει ενεργά την ειρήνη και να αντιμετωπίζει τις ανισότητες αν θέλει να είναι ισχυρή» υπογράμμισε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρα, μιλώντας στο Eurojam 2024 και πρόσθεσε: «απάντηση στις κρίσεις δεν είναι η αντιπολιτική, απάντηση στην άνoδο της ακροδεξιάς δεν είναι η μεταπολιτική. Να κινητοποιήσουμε πολίτες για προοδευτικές πολιτικές που θα βελτιώνουν τη ζωή τους και να δώσουμε τη μάχη των αξιών».

Στην ομιλία του ο κ. Τσίπρα ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ο αγώνας για μια άλλη Ευρώπη - που θα είναι και ισχυρή και κοινωνική - πρέπει να συνεχιστεί. Όχι μόνο διότι είναι εφικτό, αλλά και διότι σήμερα είναι πιο αναγκαίο από ποτέ. Στο πεδίο των δημοκρατικών θεσμών, η αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης δεν αρκεί. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα ολόκληρο δίκτυο ακροδεξιών δυνάμεων που αναπαράγουν ιδέες τόσο έξω, όσο και μέσα στα κόμματα της παραδοσιακής δεξιάς. Πρέπει να δώσουμε τη μάχη των αξιών. Για ανεκτικότητα και στήριξη του πλουραλισμού. Για μια δίκαιη μεταναστευτική πολιτική, βασιζόμενη στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Για το κράτος δικαίου».

Αναφέρθηκε και στα ελληνικά πράγματα λέγοντας: «Στην Ελλάδα, έχουμε δει τι συμβαίνει όταν το κράτος δικαίου υπονομεύεται: με το μεγαλύτερο σκάνδαλο υποκλοπών στην Ευρώπη ή τον θάνατο 600 προσφύγων στη θάλασσα της Πύλου, πέρυσι. Όπως και στις Βρυξέλλες με το Qatargate, ή όταν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι κατηγορούνται για διαφθορά».

Ο κ. Τσίπρα αναφέρθηκε και στην κρίση της πολιτικής αντιπροσώπευσης: «Καθημερινά βλέπουμε πολίτες που έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στην εθνική και την Ευρωπαϊκή πολιτική να κινούνται από την αποχή, στην αντιπολιτική, στην ακροδεξιά. Πρέπει να καταστήσουμε σαφές πως η απάντηση δεν είναι η αντιπολιτική. Ούτε η μετα-πολιτική που επικεντρώνεται στο να "γίνεσαι viral", αντί να κινητοποιείς τους πολίτες στη βάση προοδευτικών πολιτικών. Στόχος μας πρέπει να είναι να φέρουμε τους πολίτες πιο κοντά στην πολιτική και την πολιτική πιο κοντά στους πολίτες».

Αναπτύσσοντας τις προτάσεις του υπογράμμισε: «Να προχωρήσουμε άμεσα στις αλλαγές που γνωρίζουμε ότι χρειαζόμαστε σήμερα: Πρώτον, με τη δημιουργία ενός μόνιμου Ευρωπαϊκού εργαλείου για την έκδοση κοινού χρέους, για τη στήριξη δημόσιων αγαθών όπως η υγεία, η εκπαίδευση, και η έρευνα. Δεύτερον, αυξάνοντας τους ιδίους πόρους της ΕΕ, φορολογώντας αποτελεσματικά τον πλούτο. Με δεδομένο πως 10% των Ευρωπαίων κατέχουν το 67% του Ευρωπαϊκού πλούτου. Τρίτον, δεν χρειαζόμαστε, απλώς, μια ισχυρή βιομηχανική πολιτική που θα ωφελήσει τις ήδη προνομιούχες περιοχές της Ευρώπης, αλλά ένα ισχυρό χρηματοδοτικό εργαλείο για την περιφερειακή βιομηχανική πολιτική, με σκοπό να αντιμετωπιστούν και οι περιφερειακές και κοινωνικές ανισότητες».

Αναφέρθηκε όμως και στην κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «Βιώνουμε δυο πολέμους στη γειτονιά μας και η Ευρώπη δεν παίζει κανέναν αποφασιστικό ρόλο στον τερματισμό τους. Δυο πόλεμοι που συνδράμουν ολοένα και περισσότερο σε ένα κλίμα ανασφάλειας, που στρώνει το έδαφος για ακροδεξιές πολιτικές και αντιευρωπαϊσμό. Μια Ευρώπη που ταυτίζεται με τις Αμερικανικές προτεραιότητες ακόμη κι όταν αυτές είναι σε βάρος των δικών της συμφερόντων, είναι μια Ευρώπη χωρίς μέλλον. Η Ευρώπη πρέπει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της υποστήριξης της ειρήνης, του διεθνούς δικαίου, καθώς και της πολυμερούς διπλωματίας, σε έναν πολυπολικό κόσμο. Σε οικονομικό επίπεδο, η λογική business-as-usual της Ευρώπης, πρέπει να τερματιστεί. Είναι καταστροφικό να περιμένουμε μέχρι την επόμενη κρίση για να αναπτύξουμε - μετά την κρίση - τους θεσμούς που χρειαζόμασταν πριν από αυτή».





Αναφέρθηκε στην διακυβέρνηση του λέγοντας: «Είμαι περήφανος που ως κυβέρνηση αγωνιστήκαμε για πολλά από αυτά και πετύχαμε ορισμένα, κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Δεν πετύχαμε να φτιάξουμε ούτε μια άλλη Ευρώπη ούτε μια άλλη Ελλάδα. Γι' αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε. Γιατί αυτός είναι κοινός αγώνας. Όχι μόνο για κυβερνήσεις.Αλλά και για τους πολίτες και τους λαούς της Ευρώπης».

Τέλος σε σχέση με τις επικείμενες ευρωπαϊκές εκλογές ανέφερε ότι «αποτελούν σημείο καμπής» και πρόσθεσε: «Είτε θα μας πάνε μπροστά, αν ενισχυθούν οι προοδευτικές δυνάμεις. Ή θα μας πάνε πίσω. Ο αγώνας για μια άλλη Ευρώπη - που θα είναι και ισχυρή και κοινωνική - πρέπει να συνεχιστεί. Όχι μόνο διότι είναι εφικτό, αλλά και διότι σήμερα είναι πιο αναγκαίο από ποτέ».

