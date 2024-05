Υγεία - Περιβάλλον

Τροχαία – Μήνυμα ασφάλειας: Ωραίο το makeup, πιο ωραίο το κεφάλι σου. Φόρα κράνος!

Το έξυπνο μήνυμα ευαισθητοποίησης των νέων οδηγών, το οποίο δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Τροχαία.

Ένα ακόμα κοινωνικό μήνυμα υπέρ της χρήσης κράνους στους δικυκλιστές δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι υπηρεσίες Τροχαίας Αστυνόμευσης της ΕΛΑΣ, επιστρατεύοντας το χιούμορ και τη νεανική γλώσσα.

Η Τροχαία προσπαθώντας να προσεγγίσει το κοινό μικρότερων ηλικιών το οποίο συχνότερα ασχολείται με την οδήγηση δικύκλων, στο νέο της σποτ με πρωταγωνίστρια μια νέα κοπέλα, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ωραίο το makeup, αλλά πιο ωραίο το κεφάλι σου! Μη βάζεις τη ζωή σου σε κίνδυνο. Φόρα το κράνος σου»!

Όπως σημειώνεται πάντως στο πλαίσιο του μηνύματος,

«Ανησυχητικά υψηλά είναι και φέτος τα ποσοστά των καταγεγραμμένων παραβάσεων για μη χρήση κράνους. Μόνο από την αρχή του έτους, η Ελληνική Αστυνομία έχει βεβαιώσει 23.102 παραβάσεις. Ακόμα πιο ανησυχητικό είναι ότι, σε ατυχήματα που εμπλέκονται δίκυκλα, υπάρχει συχνά σοβαρή ή ακόμα και θανατηφόρα κατάληξη. Συνολικά, καταγράφηκαν 1.928 παθόντες σε 2.162 ατυχήματα, από τα οποία 69 θανατηφόρα και 78 σοβαρά. Ένα λάθος αρκεί για να αλλάξει τη ζωή μας ή τη ζωή κάποιου που αγαπάμε. Προστατεύστε τον εαυτό σας και τους άλλους. Χρησιμοποιείτε πάντα το κράνος σας»!

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice_official)

