Viral ο νεαρός που τον έριξε ο πυροσβεστήρας στη θάλασσα (βίντεο)

Το γύρο του διαδικτύου κάνει ένας νεαρός που έπεσε στη θάλασσα με την…ώθηση του πυροσβεστήρα.

Σκηνές από ταινία κατέγραψε ιδιοκτήτης σκάφους στο λιμάνι του Βόλου. Νεαρός περιεργαζόταν σύστημα πυρόσβεσης που έχει τοποθετηθεί για τα σκάφη και έσκασε στα χέρια του.

Από την τρομάρα και την πίεση έπεσε στη θάλασσα για να σωθεί…

To σκηνικό κατέγραφε η κάμερα το σκάφους.

Πηγή: gegonota.news

