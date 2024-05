Αθλητικά

Euroleague: Η Φενερμπαχτσέ αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Final 4

H Φενέρ έκανε την ανατροπή και παρά το μειονέκτημα έδρας, πήρε την πρόκριση στο Final 4.

Με ήρωα της παράτασης (70-70κ.α.) τον Νικ Καλάθη, η Φενερμπαχτσέ έγραψε Ιστορία στο Πριγκιπάτο και έγινε η πρώτη ομάδα που πήρε σε Game 5 την πρόκριση στο φάιναλ φορ, παρά το μειονέκτημα της έδρας της!

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους επικράτησε με 80-79 της Μονακό, αρπάζοντας την πολυπόθητη τρίτη νίκη στη σειρά των πλέι οφ με τους Μονεγάσκους (3-2) και επιστρέφοντας στην καταληκτική φάση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης μετά από πέντε χρόνια και για έκτη φορά στην Ιστορία της (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2024).

Στον ημιτελικό του Βερολίνου, στις 24 Μαΐου, η Φενέρ θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό, με στόχο τη νίκη που θα την επιτρέψει να διεκδικήσει στον τελικό τον δεύτερο τίτλο της Ιστορίας της (2017).

Σε ένα συγκλονιστικό σε εξέλιξη Game 5, «γεμάτο» ανατροπές και με «μοιραίο» τον Έλι Οκόμπο, ο οποίος στο φινάλε της κανονικής διάρκειας και με το σκορ στο 70-70 αστόχησε στο νικητήριο σουτ της Μονακό, ο Νικ Καλάθης ήταν αυτός που «τιμώρησε» την επιλογή των Μονεγάσκων να του δώσουν τα ελεύθερα τρίποντα στην παράταση.

Ο έμπειρος γκαρντ της Φενέρ δεν... χαρίστηκε και με δύο «κολλητές» εκτελέσεις από τα 6,75 πέτυχε αρχικά την ισοφάριση (77-77 στο 44΄) και εν συνεχεία σημείωσε την ανατροπή, διαμορφώνοντας το τελικό 79-80 στα 19,4΄΄ για τη λήξη, καθώς ακολούθησε νέο λάθος του Οκόμπο στην τελευταία επίθεση της Μονακό, «γκρεμίζοντας» τα όνειρα των Μονεγάσκων για back to back προκρίσεις σε φάιναλ φορ.

Κορυφαίοι των νικητών οι Νικ Καλάθης (14π., 6,ρ., 4ασ., 1κλ. και μόλις 1 λάθος) και Σκότι Ουίλμπεκιν (14π.), ενώ στους 13 σταμάτησε ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, ο οποίος έχασε τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης με τραυματισμό.

Κομβικός και ο Μάρκο Γκούντουριτς με 10 πόντους και 2/2 τρίποντα, ενώ ο Γιώργος Παπαγιάννης είχε την ψυχραιμία στα 24 λεπτά που έμεινε στο παρκέ, τελειώνοντας αγώνα με 6 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 1 μόλις λάθος. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πάτησε παρκέ για 4 λεπτά, μένοντας στο μηδέν στην επίθεση.

Από τη Μονακό ξεχώρισε ο Μάικ Τζέιμς με 20 πόντους, αλλά όταν έκαιγε η μπάλα στο φινάλε δεν έγινε αποδέκτης της...

Τα δεκάλεπτα: 15-13, 40-35, 55-56, 70-70κ.α., 79-80παρ.

