Τελικό Κυπέλλου με φιλάθλους ζητεί ο Άρης

Να γίνει παρουσία των φιλάθλων των δύο ομάδων ο τελικός του Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό, ζητεί η ΠΑΕ Άρης.

Τη θέση της για τη διεξαγωγή του τελικού αγώνα για το Κύπελλο, ανάμεσα στον Αρη και τον Παναθηναϊκό (25/5), με την παρουσία φιλάθλων και των δύο ομάδων, επανέλαβε σήμερα η ΠΑΕ Αρης. Οι «κιτρινόμαυροι» τοποθετήθηκαν με ανακοίνωσή τους, μέσω της επίσημης σελίδας τους στο διαδίκτυο, αναφέροντας:

«Απομένουν 17 ημέρες μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Γνωρίζουμε την έδρα και την ώρα έναρξης του τελικού: Πανθεσσαλικό Στάδιο (όπως αναφέρει η προκήρυξη) και σέντρα στις 20:30.

Αυτό που απομένει να μάθουμε, επισήμως, είναι αν ο τελικός θα διεξαχθεί παρουσία φιλάθλων ή... μπροστά σε άδεια καθίσματα. Ανεπίσημα, βέβαια, διαβάζουμε και ακούμε δηλώσεις αξιωματούχων του στιλ... "μάλλον πάμε σε τελικό χωρίς θεατές". Επισήμως δεν υπάρχει ακόμη καμία ενημέρωση από κανέναν.

Η ΠΑΕ Αρης έχει ξεκαθαρίσει τη θέση της από την αρχή: Θέλουμε τελικό με φιλάθλους και των δύο ομάδων γιατί αυτό επιτάσσει -μεταξύ άλλων- και ο σκοπός του τελικού: Να είναι μια γιορτή.

Η ΠΑΕ Αρης δεν επιθυμεί τελικό σε άδειες εξέδρες και γι’ αυτό άλλωστε είχε -και έχει- τη διάθεση να συμβάλει, ώστε το Πανθεσσαλικό Στάδιο να είναι έτοιμο μέχρι τις 25 του μήνα, πληρώντας τις απαραίτητες προδιαγραφές.

Διαπιστώνουμε, με λύπη, ότι μάλλον δεν έχουν την ίδια επιθυμία όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές. Το γιατί δεν το ξέρουμε και το αφήνουμε στην κρίση της κοινής γνώμης.

Για τελευταία φορά, η ΠΑΕ Αρης θα ήθελε να καλέσει την ΕΠΟ και την Πολιτεία να αναλάβουν σήμερα δράση, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις και το Πανθεσσαλικό να είναι έτοιμο στις 25 Μαΐου για να φιλοξενήσει φιλάθλους και των δύο φιναλίστ.

Εφόσον υπάρξει πραγματική βούληση, ο χρόνος των 17 ημερών είναι αρκετός (το λέμε με βεβαιότητα αυτό γιατί η ΠΑΕ Αρης τοποθέτησε πρόσφατα το νέο σύστημα καμερών στο Κλεάνθης Βικελίδης και απαιτήθηκε πολύ μικρότερο διάστημα).

Εφόσον ο τελικός διεξαχθεί χωρίς φιλάθλους, το ελληνικό ποδόσφαιρο και το κύρος του θεσμού θα υποστούν ακόμη ένα πλήγμα, για το οποίο, όμως, η ΠΑΕ Αρης δεν θα φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Χρόνος υπάρχει, εφόσον υπάρξει βούληση. Τα υπόλοιπα είναι προφάσεις εν αμαρτίαις...».

