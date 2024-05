Κόσμος

Βόρεια Μακεδονία – διπλές εκλογές: Μεγάλο προβάδισμα της δεξιάς παράταξης (εικόνες)

Ποια είναι τα αποτελέσματα στη γείτονα χώρα, η οποία διεξήγαγε ταυτόχρονα βουλευτικές εκλογές, και β' γύρο προεδρικών.

Πολύ μεγάλη νίκη σημειώνει το δεξιό αντιπολιτευόμενο κόμμα VMRO- DPMNE τόσο στις βουλευτικές όσο και στις προεδρικές εκλογές οι οποίες διεξήχθησαν την Τετάρτη του Πάσχα, στη Βόρεια Μακεδονία. Στους δρόμους της προωτεύουσας οι φίλοι του κόμματος πανηγυρίζουν.

Στις βουλευτικές εκλογές με καταμετρημένο άνω του 70% των ψήφων, το VMRO- DPMNE συγκεντρώνει ποσοστό 42%, ενώ το απερχόμενο κυβερνών Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SDSM) καταποντίζεται, λαμβάνοντας ποσοστό μόλις 14,5% και κινδυνεύει να χάσει ακόμη και τη δεύτερη θέση από το κυρίαρχο αλβανικό κόμμα στη Βόρεια Μακεδονία, το DUI του Αλί Αχμέτι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώνει η Εθνική Εκλογική Επιτροπή της χώρας. Στην τέταρτη θέση έρχεται ο συνασπισμός τεσσάρων αντιπολιτευόμενων αλβανικών κομμάτων με το όνομα «Αξίζει».

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το VMRO- DPMNE φέρεται να βρίσκεται πολύ κοντά στο να αποσπάσει ακόμη και αυτοδυναμία από τις σημερινές βουλευτικές εκλογές. Ακόμη όμως και αυτό να συμβεί, θα επιδιώξει να σχηματίσει κυβέρνηση από κοινού με κάποιο αλβανικό κόμμα. Άλλωστε σε όλες τις κυβερνήσεις της Βόρειας Μακεδονίας συμμετέχει πάντοτε ένα αλβανικό κόμμα, μεταξύ άλλων και για τη διατήρηση των, εύθραυστων ακόμη, δι-εθνοτικών ισορροπιών στη χώρα . Οι Αλβανοί αποτελούν το 25% του πληθυσμού της Βόρειας Μακεδονίας.

Στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών ο οποίος διεξήχθη την Πέμπτη του Πάσχα παράλληλα με τις βουλευτικές εκλογές, με καταμετρημένο επίσης άνω του 70%, η υποψήφια πρόεδρος εκ μέρους του VMRO-DPMNE Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, λαμβάνει ποσοστό 64,5%, έναντι ποσοστού 29,5% που συγκεντρώνει ο υποψήφιος του SDSM και απερχόμενος πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας Στέβο Πεντάροφσκι, και με το αποτέλεσμα αυτό η 70χρονη Σιλιάνοφσκα, αναδεικνύεται νέα πρόεδρος της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

