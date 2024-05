Αθλητικά

Euroleague: Ο Ολυμπιακός στο Final 4 μετά το θρίλερ με την Μπαρτσελόνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επικράτησε της Μπαρτσελόνα και πέρασε στο Final 4 της Ευρωλίγκας ο Ολυμπιακός.

-

Ο Ολυμπιακός το... ξανάκανε, πέρασε για δεύτερη φορά στη σειρά των πλέι οφ με την Μπαρτσελόνα από την έδρα της και έκλεισε θέση για το φάιναλ φορ της Euroleague για τρίτη σερί χρονιά και 13η στην Ιστορία του.

Με «όπλο» την άμυνα και την συγκέντρωση, οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 63-59 των «μπλαουγκράνα» στο Game 5, έγραψαν το 3-2 και ετοιμάζονται πλέον για τη Ρεάλ Μαδρίτης, την οποία θα αντιμετωπίσουν στον ημιτελικό (24/5) του Βερολίνου, στην πορεία τους για την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τίτλου τους (1997, 2012, 2013)!

Τα δεκάλεπτα: 12-9, 27-25, 40-40, 59-63

Ειδήσεις σήμερα:

Τελικό Κυπέλλου με φιλάθλους ζητεί ο Άρης

Ράμα: Η…ανεπίσημη επίσκεψη στην Αθήνα και οι αντιδράσεις

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας κάνει πρεμιέρα στις λαϊκές αγορές