Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου: Επική ανατροπή και τελικός για τη “βασίλισσα”

Ο Χοσέλου πέρασε στον αγώνα 10 λεπτά πριν από τη λήξη του και κατάφερε να στείλει τους Μαδριλένους, στον 18ο τελικό της Ιστορίας της.

Πραγματοποιώντας μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές στα χρονικά του Champions League και με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Χοσέλου, που πέρασε στο ματς στο 81' και πέτυχε δύο γκολ στο 88' και 90'+1, η Ρεάλ Μαδρίτης έβαλε «πλώρη» για το 15ο βαρύτιμο τρόπαιο!

Νίκησε με 2-1 την Μπάγερν Μονάχου στη ρεβάνς των ημιτελικών στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» και μετά το 2-2 του πρώτου αγώνα στο Μόναχο ήταν αυτή που πανηγύρισε μία επική πρόκριση στον τελικό της 1ης Ιουνίου, όπου θα βρει στο «Γουέμπλεϊ» την Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Η Μπάγερν προηγήθηκε στο 68΄ με τον Αλφόνσο Ντέιβις, κόντρα στη ροή του ματς, ωστόσο, ο κορυφαίος της παίκτης στο ματς, Μάνουελ Νόιερ, ο οποίος είχε κάνει σωτήριες επεμβάσεις στη διάρκεια της αναμέτρησης έμελλε να εξελιχθεί σε μοιραίο, καθώς στο 88΄ από ένα τραγικό λάθος -κι ασταθέστατη απόκρουση σε σουτ του Βινίσιους- έδωσε την ευκαιρία στον Χοσέλου να ισοφαρίσει!

Ο Ισπανός επιθετικός πέτυχε κι άλλο ένα γκολ στις καθυστερήσεις κι έστειλε την «βασίλισσα» στον 18ο τελικό στην Ιστορία της, παρά τις φωνές των Βαυαρών για την ακύρωση του γκολ του Ντε Λιχτ στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων, το οποίο ακυρώθηκε σωστά για οφσάιντ του σκόρερ στο ξεκίνημα της φάσης.

Διαιτητής: Σιμόν Μαρτσίνιακ (Πολωνία)

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Κάρλο Αντσελότι): Λούνιν, Καρβαχάλ, Ρίντιγκερ, Νάτσο, Μεντί, Τσουαμενί (70' Καμαβινγκά), Κρόος (69' Μόντριτς), Βαλβέρδε (81' Χοσέλου), Μπέλιγχαμ (90'+10' Μιλιτάο), Ροντρίγκο (81' Ντίαθ), Βινίσιους

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ (Τόμας Τούχελ): Νόιερ, Κίμιχ, Ντε Λιχτ, Ντάιερ, Μαζραουί, Πάβλοβιτς, Λάιμερ, Σανέ (76' Κιμ), Μουσιάλα (85' Μίλερ), Γκνάμπρι (27' λ.τρ. Ντέιβις), Κέιν (84' Τσούπο-Μότινγκ).

