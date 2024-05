Κοινωνία

Κολωνός: Επεισόδιο με πυροβολισμούς

Τι εντόπισαν οι δυνάμεις της Αστυνομίας που έσπευσαν στο σημείο.

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στον Κολωνό έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς.

Ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας απέκλεισαν το σημείο στη συμβολή των οδών Λένορμαν και Βασιλικών αφού ενημερώθηκαν για το συμβάν.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τρεις κάλυκες. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες και συλλήψεις.

