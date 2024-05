Αθλητικά

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε και χάνει το Προολυμπιακό

Ο Έλληνας διεθνής υπέστη σοβαρό τραυματισμό και θα υποβληθεί σε εγχείρηση.

Χωρίς τον Θανάση Αντετοκούνμπο θα διεκδικήσει το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το καλοκαίρι η εθνική ανδρών. Ο Έλληνας διεθνής φόργουορντ των Μιλγουόκι Μπακς υπέστη ρήξη Αχιλλείου τένοντα και θα υποβληθεί σε εγχείρηση.

Τη δυσάρεστη είδηση έδωσε ο Αμερικανός δημοσιογράφος Σαμς Σαράνια μέσω του προσωπικού λογαριασμού του στο Twitter.

Μετά την εξέλιξη αυτή, ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης, δεν μπορεί να υπολογίζει στον Θανάση Αντετοκούνμπο, για το Προολυμπιακό Τουρνουά που θα διεξαχθεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας από τις 2-7 Ιουλίου.

