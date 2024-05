Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Άγνωστοι διέρρηξαν τα γραφεία στην Καλλιθέα - Το απειλητικό μήνυμα στον Στέφανο Κασσελάκη

Με ανάρτηση του στα κοινωνικά δίκτυα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε γνωστή την διάρρηξη στα γραφεία του κόμματος στην Καλλιθέα.

Άγνωστοι διέρρηξαν τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Καλλιθέα αναφέρει σε ανάρτησή του που έγινε αργά το βράδυ ο Στέφανος Κασσελάκης. «Σήμερα άγνωστοι διέρρηξαν τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Καλλιθέα για να αφήσουν το “απειλητικό” τους μήνυμα» αναφέρει και προσθέτει «Να τους ενημερώσω: -Δε φοβάμαι. Δε σταματώ».

Ολόκληρη η ανάρτηση:

