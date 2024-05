Κόσμος

Γάζα - Φοιτητές: Δεκάδες συλλήψεις στο πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κατά την αστυνομία, ορισμένοι διαδηλωτές δεν ήταν φοιτητές, αλλά πρόσωπα “που δεν έχουν καμιά σχέση με το πανεπιστήμιο και επιδίωκαν εσκεμμένα σύγκρουση”.

-

Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης ανακοίνωσαν μέσω X περί τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα· 01:00 ώρα Ελλάδας) πως συνέλαβαν 32 ανθρώπους για «βία, καταστροφές, επιθέσεις και υποκίνηση» σε πανεπιστημιούπολη και σε οδική αρτηρία στο κέντρο της πρωτεύουσας της Ολλανδίας, όπου χθες Τετάρτη ξέσπασαν επεισόδια ανάμεσα σε αστυνομικούς και φοιτητές του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ (UvA) που διαδήλωναν υπέρ των Παλαιστινίων, με φόντο τις κινητοποιήσεις για τη Γάζα που μετά τις ΗΠΑ παίρνουν πλέον μεγαλύτερες διαστάσεις και στην Ευρώπη.

Διαδηλωτές απέκλεισαν οδικό άξονα αφού απομακρύνθηκαν διά της βίας από την πανεπιστημιούπολη.

Dutch riot police broke up a pro-Palestinian protest at the University of Amsterdam, battling demonstrators who had vowed to stay put until the institution severed all ties with Israel https://t.co/YT7Mqk9C6w pic.twitter.com/GVBgJ2DgU9

Φοιτητές διαδηλώνουν από τη Δευτέρα, απαιτώντας ο θεσμός να κόψει κάθε δεσμό με το Ισραήλ, εξαιτίας των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε πλάνα που μετέδωσαν ολλανδικά μέσα ενημέρωσης διακρίνονται δεκάδες αστυνομικοί με εξαρτύσεις αντιμετώπισης ταραχών και ρόπαλα να συλλαμβάνουν διαδηλωτές, που έκαναν κατάληψη σε κτίριο του πανεπιστημίου από το βράδυ της Τρίτης.

Οι φοιτητές κατόπιν απέκλεισαν κεντρικό οδικό άξονα της πρωτεύουσας κι ακολούθησε νέος γύρος βίαιων επεισοδίων.

Dutch police use BULLDOZERS to destroy anti-Israel encampment at the University of Amsterdam. pic.twitter.com/iHmOWPNeg9 — Oli London (@OliLondonTV) May 7, 2024

«Διαδηλωτές πέταξαν αμμωνία» σε αστυνομικούς, σύμφωνα με τις δυνάμεις επιβολής της τάξης.

Νωρίτερα χθες βρίσκονταν σε εξέλιξη συνομιλίες ανάμεσα στο πρυτανείο του UvA και διαδηλωτές, που προφανώς δεν οδήγησαν πουθενά.

Σε πλάνα του ολλανδικού τηλεοπτικού δικτύου AT5 διακρίνονται αστυνομικοί να συλλαμβάνουν διαδηλωτές και, χρησιμοποιώντας εκσκαφέα, να ξηλώνουν οδοφράγματα που είχαν στήσει φοιτητές.

Εκατοντάδες υποστηρικτές των φοιτητών που παρακολουθούσαν τα επεισόδια φώναζαν συνθήματα όπως «Ντροπή σας», «Ελεύθερη Παλαιστίνη», «Μποϊκοτάζ στο Ισραήλ», «Σταματήστε τη γενοκτονία».

BREAKING:



Dutch riot police storming the anti-Israel students and activists in the “Liberated Zone” at the University of Amsterdam.



Students complain about “police brutality” as the both batons and shields are used by the police to disperse the mob



???????? pic.twitter.com/3tLxU15ZfR — Visegrad 24 (@visegrad24) May 8, 2024

Διαδηλωτές πέταξαν πέτρες και χρησιμοποίησαν πυροσβεστήρες για να απωθήσουν αστυνομικούς, σύμφωνα με τις υπηρεσίες επιβολής της τάξης.

Κατά την αστυνομία, ορισμένοι διαδηλωτές δεν ήταν φοιτητές, αλλά πρόσωπα «που δεν έχουν καμιά σχέση με το πανεπιστήμιο (…) και επιδίωκαν εσκεμμένα σύγκρουση».

Διαδηλωτής που ξέφυγε από αστυνομικούς πήδηξε αρχικά σε εκσκαφέα και από εκεί βούτηξε σε κανάλι.

Είχε γίνει κατάληψη σε άλλο κτίριο του πανεπιστημίου τη Δευτέρα, από όπου όμως απομακρύνθηκαν διά της βίας τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης. Οι αρχές έκαναν λόγο για 169 συλλήψεις. Μολαταύτα, οι διαδηλωτές επέστρεψαν στην πανεπιστημιούπολη προχθές.

Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν επίσης χθες στο πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης κλαι κατέλαβαν κτίριο, σύμφωνα με ολλανδικά ΜΜΕ.

Ειδήσεις σήμερα:

Κολωνός: Επεισόδιο με πυροβολισμούς

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου: Επική ανατροπή και τελικός για τη “βασίλισσα”

Καιρός: Βροχές, σκόνη και πτώση θερμοκρασίας την Πέμπτη