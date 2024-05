Υγεία - Περιβάλλον

AstraZeneca – Μεταξάκης: Το εμβόλιο μου προκάλεσε θρόμβωση

Τι είπε για την απόσυρση του εμβολίου, ο Γκίκας Μαγιορκίνης, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Για την απόφαση της AstraZeneca να αποσύρει το εμβόλιο της για τον κορονοϊό, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», ο Αλέξανδρος Μεταξάκης, ο οποίος υπέστη θρόμβωση όταν έκανε το εμβόλιο, την περίοδο της πανδημίας.

«Χάρηκα με την είδηση της απόσυρσης, ήταν κάτι που το περίμενα», ανέφερε αρχικά και συμπλήρωσε, «ότι έπαθα προήλθε από το εμβόλιο, το απέδειξαν οι εξετάσεις και το παραδέχτηκαν όλοι οι γιατροί. Μου πήρε σχεδόν ένα χρόνο για να αποκατασταθεί η υγεία μου».

«Επικοινώνησα με την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών και παρά το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζα, μου είπαν να κάνω και δεύτερη δόση. Μετά από όλη αυτήν την περιπέτεια, κανείς δεν επικοινώνησε μαζί μου ούτε από την AstraZeneca, ούτε από τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές», είπε ο κ. Μεταξάκης, ο οποίος αναμένει τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης του.

Στην ίδια εκπομπή, μίλησε και ο επίκουρος καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας, Γκίκας Μαγιορκίνης, ο οποίος επεσήμανε ότι όντως υπήρξαν κάποια προβλήματα από τον εμβολιασμό, όπως θρομβώσεις, έρπητας ζωστήρας, πάρεση κλπ.

«Σε κάθε περίπτωση οι τυχόν παρενέργειες ήταν απειροελάχιστες μπροστά στο όφελος και τις ζωές που έσωσε το εμβόλιο», είπε ο κ. Μαγιορκίνης και διευκρίνισε ότι η απόσυρση του εμβολίου έγινε γιατί η εταιρεία σταμάτησε να το παράγει και πλέον είναι ξεπερασμένο, μετά τις μεταλλάξεις του κορονοϊού.

