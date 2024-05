Κόσμος

Γάζα: Ασταμάτητοι βομβαρδισμοί, οι ΗΠΑ απειλούν να φρενάρουν τη στρατιωτική βοήθεια στο Ισραήλ

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απειλεί εδώ και καιρό ότι θα διατάξει χερσαία επίθεση ευρείας κλίμακας στη Ράφα, όπου κατ’ αυτόν κρύβονται οι «τελευταίες» μονάδες του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν σήμερα να βομβαρδίζουν τη Λωρίδα της Γάζας, ενώ η Ουάσιγκτον απείλησε, για πρώτη φορά, να σταματήσει τις παραδόσεις όπλων και πυρομαχικών στο Ισραήλ σε περίπτωση χερσαίας επίθεσης ευρείας κλίμακας στη Ράφα, την ώρα που οι έμμεσες διαπραγματεύσεις στο Κάιρο με σκοπό να κλειστεί συμφωνία για κατάπαυση του πυρός παρατείνονταν.

Λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ομάδα του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε πως εξαπολύθηκαν πολλές ομοβροντίες του πυροβολικού στη Ράφα, στην περιοχή των κλειστών συνόρων της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως προχώρησε επίσης σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον «θέσεων της Χαμάς» στο κεντρικό τμήμα του θυλάκου, που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή έπειτα από επτά και πλέον μήνες πολέμου.

Στην Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν παραδέχθηκε, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο CNN, ότι «έχουν σκοτωθεί άμαχοι στη Γάζα εξαιτίας» των αμερικανικών βομβών και έθεσε —για πρώτη φορά— όρους στη συνέχιση της στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ στο Ισραήλ.

«Αν μπουν στη Ράφα, δεν θα παραδώσω τα όπλα που χρησιμοποιούνται (...) εναντίον πόλεων», είπε ο κ. Μπάιντεν καθώς ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως προετοιμάζει «περιορισμένης» έκτασης επιχείρηση στη Ράφα, όπου ο ΟΗΕ φοβάται «λουτρό αίματος».

Ανώτερος αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί πως την περασμένη εβδομάδα ανεστάλησαν οι παραδόσεις «1.800 βομβών 2.000 λιβρών (907 κιλών) και 1.700 βομβών 500 λιβρών (226 κιλών)» στον ισραηλινό στρατό.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέπτυξαν άρματα μάχης στη Ράφα και κυρίευσαν το συνοριακό σημείο διέλευσης που συνδέει τη Λωρίδα της Γάζας με την Αίγυπτο, κλείνοντας έτσι τη σημαντικότερη πύλη εισόδου των οχηματοπομπών με ανθρωπιστική βοήθεια στην πολιορκημένη μικρή παλαιστινιακή περιοχή.

Το άλλο σημείο διέλευσης κοντά στη Ράφα, το Κερέμ Σαλόμ, στα ισραηλινά σύνορα με τον παλαιστινιακό θύλακο, που έκλεισε την Κυριακή έπειτα από εκτοξεύσεις ρουκετών την ευθύνη για τις οποίες ανέλαβε η Χαμάς, έγινε ξανά στόχος ρουκετών λίγη ώρα αφού ξανάνοιξε, πάντα σύμφωνα με τον στρατό του Ισραήλ.

«Αδιάκοπα» πυρά

Ισραηλινοί στρατιωτικοί συνέχισαν την Τετάρτη τις «στοχευμένες επιχειρήσεις» τους στην παλαιστινιακή πλευρά του σημείου διέλευσης, στην ανατολική Ράφα, στη βάση πληροφοριών για «τρομοκράτες που δρουν στον τομέα».

«Αδιάκοπα πυρά στα τυφλά του ισραηλινού πυροβολικού στην ανατολική και στην κεντρική Ράφα σκότωσαν και τραυμάτισαν πολλούς και έπληξαν τους ψηλότερους ορόφους πολυκατοικιών», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Άχμεντ Ραντουάν, στέλεχος της Πολιτικής Προστασίας στον θύλακο.

«Φοβόμαστε πολύ. Ο στρατός κατοχής συνεχίζει να ρίχνει στα τυφλά οβίδες σε συνοικίες στην ανατολική Ράφα και επιπλέον εντείνονται οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί», δήλωσε κάτοικος της πόλης, ο Μουχάμαντ Άχμαντ Κίστα. «Ακόμα και περιοχές που παρουσιάζονται ως ασφαλείς από τον ισραηλινό στρατό βομβαρδίζονται», πρόσθεσε.

Το κλείσιμο των περασμάτων και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σε εξέλιξη στη Ράφα επιτείνουν τους φόβους πως η ανθρωπιστική κρίση στον θύλακο θα χειροτερέψει ακόμα περισσότερο.

Δεν απέμεναν χθες παρά «καύσιμα για τρεις ημέρες» στα νοσοκομεία στη νότια Λωρίδα της Γάζας, που σημαίνει ότι «πολύ σύντομα μπορεί να πάψουν να λειτουργούν», προειδοποίησε ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους.

Βρετανός εντατικολόγος, ο Τζέιμς Σμιθ, σε αποστολή στη νότια Γάζα, έκανε λόγο για «καταστροφική» υγειονομική κατάσταση, για «πανταχού παρούσα» οσμή αποβλήτων σε νοσοκομεία που έχουν υποστεί πελώριες ζημιές από τις μάχες και τους βομβαρδισμούς.

Ο πόλεμος αυτός ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, όταν μέλη του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς εξαπέλυσαν με ορμητήριο τη Λωρίδα της Γάζας έφοδο άνευ προηγουμένου σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 1.170 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Άλλοι 250 και πλέον απήχθησαν, από τους οποίους 128 παραμένουν στη Γάζα, ωστόσο οι 36 από αυτούς τους τελευταίους πιστεύεται πως είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Σε αντίποινα, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας στις οποίες έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι τώρα 34.844 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

«Σύγκλιση» απόψεων;

Στο Κάιρο, οι έμμεσες διαπραγματεύσεις του Ισραήλ και της Χαμάς, στις οποίες μεσολαβούν το Κατάρ, η Αίγυπτος και οι ΗΠΑ, ξανάρχισαν χθες το πρωί, προκειμένου να εξευρεθεί συμβιβαστική λύση, να υπάρξει κατάπαυση του πυρός και να αποφευχθεί επίθεση ευρείας κλίμακας στη Ράφα.

Συνεχίζονταν ακόμη χθες βράδυ, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης Αλ Καχέρα, που θεωρείται πως πρόσκειται στην αιγυπτιακή υπηρεσία πληροφοριών. Η πηγή αυτή έκανε λόγο για «σύγκλιση» απόψεων σε κάποια σημεία.

Στην Ιερουσαλήμ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντήθηκε χθες με τον διευθυντή της CIA, τον Γουίλιαμ Μπερνς, για να συζητήσει την πιθανή «παύση» των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη νότια Λωρίδα της Γάζας με αντάλλαγμα την απελευθέρωση ομήρων, δήλωσε ισραηλινός αξιωματούχος.

Προχθές Δευτέρα, μερικές ώρες πριν από την ανάπτυξη ισραηλινών στρατευμάτων στη Ράφα, η Χαμάς ανακοίνωσε πως άναψε πράσινο φως στην πρόταση που της είχε υποβληθεί από τους μεσολαβητές.

Σύμφωνα με δηλώσεις του δεύτερου τη τάξει του πολιτικού βραχίονα της Χαμάς στη Γάζα, τον Χαλίλ αλ Χάγια, η πρόταση περιλαμβάνει τρεις φάσεις, που θα έχουν διάρκεια 42 ωρών η καθεμιά: αρχικά θα γίνει πλήρης αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων, κατόπιν θα επιστρέψουν στα σπίτια τους οι εκτοπισμένοι, έπειτα θα ανταλλαχθούν ισραηλινοί όμηροι στη Γάζα με παλαιστίνιους φυλακισμένους στο Ισραήλ, με καταληκτικό σκοπό τη «μόνιμη κατάπαυση του πυρός».

Η κυβέρνηση του Ισραήλ απάντησε πως η πρόταση αυτή βρίσκεται «μακριά από τις απαιτήσεις» της, επαναλαμβάνοντας πως εναντιώνεται σε οριστική κατάπαυση του πυρός όσο η Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, κίνημα που χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση από την ίδια, τις ΗΠΑ και την ΕΕ, δεν έχει «νικηθεί».

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου τόνισε πως έδωσε οδηγίες στην ισραηλινή αντιπροσωπεία που αναχώρησε για το Κάιρο να «επιμείνει στις αναγκαίες προϋποθέσεις» για την «απελευθέρωση» των ομήρων και για την «ασφάλεια του Ισραήλ».

«Το Ισραήλ δεν θέλει σοβαρά να κλειστεί συμφωνία», έκρινε τη νύχτας ο Ιζάτ αρ Ρισκ, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, κατηγορώντας τον Μπενιαμίν Νετανιάχου πως αυτό που επιδιώκει στην πραγματικότητα είναι να «επιρρίψει» την ευθύνη για την ενδεχόμενη αποτυχία των έμμεσεων διαπραγματεύσεων στη Χαμάς, για να «εισβάλλει» κατόπιν στη Ράφα.

