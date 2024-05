Πολιτική

Σπηλιωτόπουλος: ‘Έχω αποστασιοποιηθεί από την ΝΔ πολιτικά και ψυχικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Ο Κασσελάκης έχει ένα μεγάλο στοίχημα, σταδιακά να εκφράσει όλον τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο» υπογράμμισε ο Σπηλιωτόπουλος.

-

Για τη συνεργασία του με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Στέφανο Κασσελάκη μίλησε στον ΣΚΑΪ, ο Άρης Σπηλιωτόπουλος.

Όπως υποστήριξε ο πρώην στενός συνεργάτης του Κώστα Καραμανλή, έχει «αποστασιοποιηθεί από την ΝΔ τόσο πολιτικά όσο και ψυχικά» και πρόσθεσε ότι «ο μεσαίος χώρος δε βρίσκεται στη ΝΔ με τη σημερινή της μορφή».

«Ο μεσαίος χώρος μετακινείται. Δεν κατανέμεται δίκαια και ισομερώς η ανάπτυξη. Ένα μεγάλο κομμάτι της μεσαίας τάξης διαρκώς φτωχοποιείται και ένα πολύ μικρό κομμάτι έχει πάει προς τα πάνω» ανέφερε ο κ. Σπηλιωτόπουλος.

«Ο Κασσελάκης έχει ένα μεγάλο στοίχημα, σταδιακά να εκφράσει όλον τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο» υπογράμμισε ο Σπηλιωτόπουλος.

Σχετικά με την φράση του κ. Κασσελάκη «ότι «υπουργοί σκοτώνουν παιδιά» ο κ. Σπηλιωτόπουλος ανέφερε ότι οι δηλώσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ «έχουν παρερμηνευτεί σκοπίμως για να δημιουργηθεί μια τοξική επίθεση από την άλλη πλευρά».

«Ο κ. Κασσελακης βάζει στην πολιτική συζήτηση κάτι που είναι πολιτικό αίτημα, ότι δεν μπορεί να διαιωνίζεται το καθεστώς ατιμωρησίας» εξήγησε ο κ. Σπηλωτόπουλος λέγοντας ότι ο κ. Κασσελακης εννοούσε με τη φράση αυτή τις πραγματικά εγκληματικές αμέλειες που οδήγησαν στην τραγωδία.

Τέλος, ο κ. Σπηλωτόπουλος αναφέρθηκε στην υποψηφιότητα του Φρέντη Μπελέρη στις ευρωεκλογές λέγοντας ότι αυτή «σηματοδοτεί μια ανάγκη της ΝΔ εντελώς καιροσκοπική να κλείσει τις διαρροές προς την άκρα δεξιά».

Ειδήσεις σήμερα:

Κολωνός: Επεισόδιο με πυροβολισμούς

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου: Επική ανατροπή και τελικός για τη “βασίλισσα”

Καιρός: Βροχές, σκόνη και πτώση θερμοκρασίας την Πέμπτη