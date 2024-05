Αθλητικά

Η Φιορεντίνα έκλεισε θέση στον τελικό και περιμένει Ολυμπιακό ή Άστον Βίλα

Οι «βιόλα» έμειναν όρθιοι στο Βέλγιο κι έφτασαν για δεύτερη σερί σεζόν στον τελικό του Europa Conference.

Η Φιορεντίνα έφυγε αλώβητη, με το πολύτιμο 1-1 απ’ το «Γιάν Μπέιντελ Στάντιον» στον δεύτερο ημιτελικό του Europa Conference League και σε συνδυασμό με τη νίκη της με 3-2 στον πρώτο αγώνα στο «Αρτέμιο Φράνκι» έκλεισε θέση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί στις 29 Μαΐου στην OPAP Arena. Και περιμένει πλέον να μάθει τον αντίπαλό της μετά την αυριανή (9/5) μεγάλη ρεβάνς του Ολυμπιακού με την Άστον Βίλα στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν πλέον στα χέρια τους ένα ισχυρότατο προβάδισμα έπειτα απ’ τη νίκη τους με 4-2 στον πρώτο ημιτελικό του «Βίλα Παρκ».

Οι «βιόλα» έφτασαν για δεύτερη σερί σεζόν στον τελικό του Europa Conference, έχοντας ηττηθεί στο περσινό καταληκτικό παιχνίδι της διοργάνωσης απ’ τη Γουέστ Χαμ με 2-1 και πλέον ψάχνουν την πρώτη κατάκτηση ευρωπαϊκού τροπαίου μετά από 63 χρόνια και το Κύπελλο Κυπελλούχων το οποίο είχαν κάνει δικό τους τη σεζόν 1960/61.

Η Μπριζ προσπάθησε να πάρει απ’ την αρχή τον έλεγχο του αγώνα, απέναντι στην πολύ καλά οργανωμένη άμυνα της Φιορεντίνα κι ευτύχησε να πάρει «κεφάλι» στο σκορ σε μία εντελώς... ανύποπτη φάση. Στο 20ο λεπτό, η πάσα του Τιάγκο βρήκε τον Βάνακεν ο οποίος επιχείρησε μία φαλτσαριστή σέντρα στην «καρδιά» της ιταλικής άμυνας, με τον Ντε Κάιπερ να μπαίνει στην πορεία της μπάλας, αλλά να μην την βρίσκει, αιφνιδιάζοντας τον Τερασιάνο ο οποίος δεν μπόρεσε να αντιδράσει και να αποσοβήσει το 1-0 των Βέλγων.

Οι «βιόλα» προσπάθησαν να αντιδράσουν άμεσα, όμως στο 23’ το πλασέ του Νίκο Γκονζάλες αποκρούστηκε απ’ τον Μινιολέ, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο Μπελτράν πλάσαρε ελάχιστα άουτ.

Στο 30’ οι γηπεδούχοι έχασαν μοναδική ευκαιρία για το 2-0, όταν οι αμυντικοί έδιωξαν πάνω στη γραμμή προς του Σκόρας, όμως από εκεί και πέρα το παιχνίδι πήγε ολοκληρωτικά στα πόδια των «βιόλα».

Οι Ιταλοί είχαν τρία δοκάρια, τα δύο με τον Κουαμέ στο 44’ και στο 75’ και το τρίτο με το απευθείας φάουλ του Μπιράγκι στο 74’ που αποκρούστηκε απ’ την οριζόντια δοκό.

Η πίεση των φιλοξενούμενων απέδωσε εντέλει καρπούς, όταν στο 82’ ο Μέχελε με άτσαλο μαρκάρισμα «γκρέμισε» τον Ενζολά μέσα στην περιοχή κι ο Τούρκος ρέφερι Χαλίλ Ουμούτ Μελέρ, έδειξε την εσχάτη των ποινών. Ο Μπελτράν ανέλαβε την εκτέλεση στο 85’ και δεν αστόχησε, νικώντας τον Μινιολέ και προσφέροντας στην ομάδα του το γκολ που την έστειλε στον τελικό της 29ης Μαΐου.

Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Τερασιάνο έκανε απίθανη επέμβαση στο πλασέ του Βάνακεν κι ενώ η μπάλα είχε κοντράρει σε αμυντικό, αποκρούοντας με τα ακροδάχτυλα σε κόρνερ, στην τελευταία μεγάλη ευκαιρία του αγώνα.

Διαιτητής: Χαλίλ Ουμούτ Μελέρ (Τουρκία)

Κίτρινες: 43’ Ορντόνιες, 52’ Τιάγκο, 62’ Βέτλεσεν, 72’ Οντόι, 83’ Μέχελε – 88’ Μιλένκοβιτς, 90’ Μπελτράν, 90’+4’ Ντοντό, 90’+6’ Ενζολά

Αποβολές: 90’+4’ Οντόι (η 2η κίτρινη στον πάγκο)

ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ (Νίκι Χαγιέν): Μινιολέ, Σαμπέ, Ορντόνιες, Μέχελε, Ντε Κάιπερ, Οντόι (86’ Νούσα), Βέτλεσεν (70’ Ζινκερνάγκελ), Βανάκεν, Σκόρας (86’ Νίλσεν), Τιάγκο, Γιουτγκλά

ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ (Βιντσέντσο Ιταλιάνο): Τερασιάνο, Μπιράγκι, Κουάρτα, Μιλένκοβιτς, Ντόντο, Αρτούρ Μέλο (71’ Ντάνκαν), Μαντραγκόρα, Κουάμε, Μπελτράν (90’ Ρανιέρι), Γκονζάλες, Μπελότι (70’ Ενζολά).

