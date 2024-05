Υγεία - Περιβάλλον

ΕΛΑΣ: Viral το μήνυμα για τους... “αγκωνόμυαλους” που σώζει ζωές! (βίντεο)

Με ένα έξυπνο σλογκαν, η ΕΛΑΣ, περνά ένα πολύ σημαντικό μήνυμα...

Η Ελληνική Αστυνομία μας έχει συνηθίσει τον τελευταίο καιρό σε ευφάνταστα βίντεο και μηνύματα που προτρέπουν τους πολίτες να οδηγούν προσεκτικά και με ασφάλεια για την αποφυγή τροχαίων δυστυχημάτων.

Έτσι, με το νέο βίντεο, εγκαλεί τους… αγκωνόμυαλους, όσους δηλαδή “φορούν” το κράνος στον αγκώνα, να το φορούν σωστά γιατί σώζει ζωές.

Στο σύντομο βίντεο της Ελληνικής Αστυνομίας πρωταγωνιστεί μια make up artist, η οποία προτείνει ένα εναλλακτικό μακιγιάζ για τον αγκώνα, εκεί δηλαδή που πολλοί τοποθετούν το κράνος τους.

Βέβαια το video κλείνει με την προτροπή το κράνος να τοποθετείται εκεί που έχει κανείς το μυαλό του, δηλαδή στο κεφάλι, και όχι στον αγκώνα, ο τραυματισμός του οποίου δεν θεωρείται εξίσου σοβαρός ή επικίνδυνος.

Η λεζάντα της ΕΛΑΣ που συνοδεύει το βίντεο αναφέρει χαρακτηριστικά:

"Ωραίο το make up, αλλά πιο ωραίο το κεφάλι σου!

Μη βάζεις τη ζωή σου σε κίνδυνο. Φόρα το κράνος σου!

Ανησυχητικά υψηλές οι παραβάσεις για μη χρήση κράνους. Μόνο από την αρχή του έτους έχουμε βεβαιώσει 23.102 παραβάσεις".

