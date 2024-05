Πολιτισμός

Αρχιεπισκοπή Αμερικής για Μονή της Χώρας: Οι ΗΠΑ πρέπει να ανησυχούν για αυτές τις εξελίξεις

Διαβάστε την ανακοίνωση, την οποία εξέδωσε η Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αμερικής για τη μετατροπή της Μονής της Χώρας σε Τζαμί.

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αμερικής για τη μετατροπή της Μονής της Χώρας σε Τζαμί.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στην Νέα Υόρκη, Θανάσης Τσίτσας, στην ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπή αναφέρει πως "Αυτή η απόφαση, μετά την κατάσχεση και την εκ νέου μετατροπή σε τζαμί της Αγίας Σοφίας, χτυπά μια ασύμφωνη νότα στη συμφωνία του αμοιβαίου σεβασμού και κατανόησης μεταξύ των ανθρώπων όλων των θρησκειών".

Προσθέτει πως "Η Μονή της Χώρας, γνωστή για τα εντυπωσιακά βυζαντινά ψηφιδωτά και τις τοιχογραφίες της, κατέχει μια μοναδική θέση στην ταπισερί της ανθρώπινης έκφρασης. Το να το βλέπουμε τώρα να καταχράται, τους θησαυρούς του κρυμμένους από τα μάτια, είναι απώλεια όχι μόνο για τους Ορθόδοξους αδελφούς μας αλλά για όλους τους πιστούς που βρίσκουν ομορφιά και νόημα στην ιερή τέχνη του".

Κλείνοντας την ανακοίνωση στέλνει μήνυμα στην κυβέρνηση της Αμερικής λέγοντας πως "θα πρέπει να ανησυχεί για αυτές τις εξελίξεις, γιατί αντιβαίνει σε μια από καιρό αναγνωρισμένη αρχή του πλήρους διαχωρισμού Εκκλησίας και Κράτους".

Ολόκληρη η ανακοίνωση της αρχιεπισκοπής:

Καθώς αναλογιζόμαστε τον ένδοξο εορτασμό της Ανάστασης του Κυρίου μας την περασμένη Κυριακή, η καρδιά και το μυαλό μας έλκονται από την ισχυρή Εικόνα αυτής της ιερής στιγμής στην ιστορία της σωτηρίας μας στη Μονή της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη. Σε όλο τον κόσμο και ανά τους αιώνες, αυτή η Ιερή Εικόνα, που κατοικεί στο Ταφικό Παρεκκλήσι της Μονής, έχει εμπνεύσει εκατομμύρια και εκατομμύρια στην ελπίδα της Ανάστασης.

Η ίδια η εικόνα έχει αναπαραχθεί ξανά και ξανά για να είναι η τελική περιγραφή του αόρατου «Συγκεντρισμού της Κόλασης» από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, ακόμη και στο Ιερό του Αγίου Νικολάου στο Ground Zero, όπου η παρέα των λυτρωμένων περιλαμβάνει τους Ήρωες εκείνου του μοιραίου ημέρα 9/11.

Με βαριά καρδιά λοιπόν λάβαμε την είδηση της επίσημης ανακοίνωσης της τουρκικής κυβέρνησης για την επαναμετατροπή της Μονής της Χώρας, ενός φάρου πολιτιστικής κληρονομιάς ανοιχτό σε όλους, από μουσείο σε τζαμί, όπου βρίσκεται η λαμπρή αγιογραφία. τώρα καλύπτεται για εξωγήινους σκοπούς.

Αυτή η απόφαση, μετά την κατάσχεση και την εκ νέου μετατροπή σε τζαμί της Αγίας Σοφίας, χτυπά μια ασύμφωνη νότα στη συμφωνία του αμοιβαίου σεβασμού και κατανόησης μεταξύ των ανθρώπων όλων των θρησκειών.

Η λογική του «δικαιώματος της κατάκτησης», πάνω στην οποία βασίστηκε επίσης η εκ νέου μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε ισλαμικό τέμενος τον Ιούλιο του 2020, υποδηλώνει μια οπισθοδρόμηση του ανθρώπινου πολιτισμού στα μεσαιωνικά πρότυπα. Επιπλέον, η πρακτική της προσευχής σε «κατακτημένα μνημεία», τον 21ο αιώνα, από έναν θρησκευτικό λειτουργό που κραδαίνει το ξίφος, επαναφέρει το στοιχείο της βίας και το συνυφαίνει με το θρησκευτικό συναίσθημα, με όλες τις προεκτάσεις του.

Η Μονή της Χώρας, γνωστή για τα εντυπωσιακά βυζαντινά ψηφιδωτά και τις τοιχογραφίες της, κατέχει μια μοναδική θέση στην ταπισερί της ανθρώπινης έκφρασης. Το να το βλέπουμε τώρα να καταχράται, τους θησαυρούς του κρυμμένους από τα μάτια, είναι απώλεια όχι μόνο για τους Ορθόδοξους αδελφούς μας αλλά για όλους τους πιστούς που βρίσκουν ομορφιά και νόημα στην ιερή τέχνη του.

Είναι προνόμιο της τουρκικής κυβέρνησης να λαμβάνει αποφάσεις όπως κρίνει σκόπιμο. Ωστόσο η Αγία Γραφή προσφέρει αυτή τη χρήσιμη συμβουλή: «Πάντα μοι έξεστιν, άλλ ού πάντα συμφέρει», «όλα μπορεί να είναι δυνατά για μένα, αλλά δεν είναι όλα ωφέλιμα» (Α' Κορινθίους 10:23). μακροπρόθεσμη ζημιά Όλοι οι άνθρωποι της πίστης καλούνται να αναλάβουν μια κοινή ευθύνη για να αποφύγουν τον περιττό πόνο και τον διχασμό που προκαλούν τέτοιες αποφάσεις.

Καλούμε την Τουρκική Κυβέρνηση να επανεξετάσει την απόφαση για την εκ νέου μετατροπή της Μονής της Χώρας, αναγνωρίζοντας τη βαρύτητα αυτής της ενέργειας και τις επιπτώσεις της, ειδικά αφού το παγκόσμιο κέντρο της Ορθοδοξίας, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη και σε μια χώρα όπου Πολλοί από τους πολίτες ανήκουν σε άλλες θρησκείες και δόγματα.

Τέλος, η αμερικανική κυβέρνηση θα πρέπει να ανησυχεί για αυτές τις εξελίξεις. Πρώτον, γιατί αντιβαίνει σε μια από καιρό αναγνωρισμένη αρχή του πλήρους διαχωρισμού Εκκλησίας και Κράτους.

