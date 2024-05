Υγεία - Περιβάλλον

Δωρεάν Μαστογραφία: SMS στις νέες ηλικιακές ομάδες δικαιούχων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι πρέπει να κάνουν οι γυναίκες δικαιούχοι, ετών που δεν έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση.

-

Ξεκίνησε την Τετάρτη 8 Μαΐου η αποστολή των πρώτων ενημερωτικών SMS στις νέες ηλικιακές ομάδες δικαιούχων του Εθνικού Προγράμματος για την Πρόληψη του Καρκίνου του Μαστού "Φώφη Γεννηματά". Οι νέες ηλικιακές ομάδες αφορούν γυναίκες 45 – 49 ετών και 70 – 74 ετών, με το σύνολο των νέων δικαιούχων να ανέρχεται στις 566.494.

Καθημερινά γυναίκες οι οποίες έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, θα λαμβάνουν σταδιακά το άυλο παραπεμπτικό για δωρεάν προληπτική μαστογραφία με μήνυμα (SMS). Οι γυναίκες δικαιούχοι ηλικίας 45-74 ετών που δεν έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, μπορούν με τη χρήση του ΑΜΚΑ τους να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε συνεργαζόμενο κέντρο της περιοχής τους (δημόσιο ή ιδιωτικό) και να κλείσουν το ραντεβού τους για την εξέταση, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. (Οι δικαιούχοι μπορούν να δουν τα συνεργαζόμενα κέντρα στην περιοχή τους στην ιστοσελίδα mastografia.gov.gr)

Η αποστολή του συνόλου των ενημερωτικών SMS για την ηλικιακή ομάδα 45 – 49, που αφορά 318.358 γυναίκες δικαιούχους αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 10 Μαΐου, ενώ η αποστολή των ενημερωτικών SMS για τις 248.136 γυναίκες δικαιούχους της ηλικιακής ομάδας 70 – 74 αναμένεται να ολοκληρωθεί έως Παρασκευή 17/5/2024.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων για τον καρκίνο του μαστού «Φώφη Γεννηματά» έχει ξεκινήσει από το Υπουργείο Υγείας στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ. Το πρόγραμμα αφορά 1,4 εκατομμύρια γυναίκες ηλικίας 45-74 ετών και προσφέρει δωρεάν εξέταση ψηφιακής μαστογραφίας, δωρεάν διενέργεια υπερηχογραφήματος και δωρεάν επίσκεψη στο ιατρό για τις γυναίκες που θα έχουν ευρήματα. Μέχρι στιγμής έχουν ήδη διενεργηθεί πάνω από 300.000 μαστογραφίες και έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με συμπτώματα, πάνω από 20.000 γυναίκες.

Η κυβέρνηση επενδύει συνολικά πάνω από 200 εκ ευρώ μέχρι το 2025 για προγράμματα δευτερογενούς πρόληψης που αφορούν τον καρκίνο και στην πλειονότητα τους προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

O Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:

Μέσω του προγράμματος για τον καρκίνο του μαστού «Φώφη Γεννηματά» έχουν ήδη διενεργηθεί πάνω από 300.000 μαστογραφίες και έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με συμπτώματα, πάνω από 20.000 γυναίκες. Από σήμερα το πετυχημένο αυτό πρόγραμμα επεκτείνεται με την αποστολή μηνυμάτων σε γυναίκες 45 – 49 και 70 – 74, με στόχο να ενταχθούν ακόμα περισσότερες γυναίκες - δικαιούχοι στο πρόγραμμα προληπτικών και δωρεάν εξετάσεων που υλοποιεί το Υπουργείο Υγείας. Το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει και το πρόγραμμα εξετάσεων πρόληψης για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας καθώς και για τον καρκίνο του παχέος εντέρου. Μέσω του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ, στόχος μας είναι να αυξηθεί ο αριθμός των προσυμπτωματικών ελέγχων ώστε να καλύπτουν περισσότερες ομάδες πολιτών και περισσότερα είδη χρόνιων νοσημάτων.

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη δήλωσε:

Για πρώτη φορά η χώρα μας επενδύει στην Πρόληψη και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους πολίτες. Θέλω να ζητήσω από όλες τις νέες δικαιούχους να μην αγνοήσουν το SMS που θα λάβουν, αλλά να εκμεταλλευτούν τη δυνατότητα αυτή και να κάνουν τις δωρεάν εξετάσεις τους. Η Πρόληψη είναι το κλειδί για να κερδίζουμε υγεία και όχι απλά να αποφύγουμε τις συνέπειες της νόσου.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης δήλωσε:

Η ενίσχυση και η διεύρυνση των προληπτικών εξετάσεων και της έγκαιρης διάγνωσης για μια σειρά από ασθένειες, όπως ο καρκίνος του μαστού, παράλληλα με την αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και σε επίπεδο περίθαλψης, αποτελούν προτεραιότητες της Κυβέρνησης. Για την επίτευξη αυτού του εθνικής σημασίας στόχου, σημαντική είναι η συνδρομή των ευρωπαϊκών πόρων, του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του ΕΣΠΑ. Πιστοί στις δεσμεύσεις μας, κάνουμε πράξη το σχέδιο του Κυριάκου Μητσοτάκη για μια δημόσια Υγεία που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του 21ου αιώνα, στις ανάγκες των γυναικών και των νέων, στις ανάγκες του συνόλου των συμπολιτών μας.

Ειδήσεις σήμερα:

Κολωνός: Επεισόδιο με πυροβολισμούς

Γάζα: Ασταμάτητοι βομβαρδισμοί, οι ΗΠΑ απειλούν να φρενάρουν τη στρατιωτική βοήθεια στο Ισραήλ

Viral ο νεαρός που τον έριξε ο πυροσβεστήρας στη θάλασσα (βίντεο)