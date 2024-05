Τεχνολογία - Επιστήμη

Fire Rainbow: Το σπάνιο φαινόμενο που εμφανίστηκε στον ουρανό

Τι είναι το fire rainbow, το φαινόμενο που ήταν χθες οράτο σε περιοχές της Ελλάδας.

Ένα σπάνιο φαινόμενο έκανε την εμφάνισή του στον ουρανό την Τετάρτη και ήταν ορατό σε κάποιες περιοχές. Ο διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς εξηγεί με ανάρτησή του πώς δημιουργείται το «fire rainbow», το οποίο όμως δεν είναι ουράνιο τόξο.

«Σε ορισμένες περιοχές σήμερα εμφανίστηκε ένα σπάνιο φαινόμενο το οποίο είναι γνωστό ως "fire rainbow". Όμως αυτό ούτε είναι ουράνιο τόξο, ούτε έχει σχέση με φωτιά», γράφει αρχικά στην ανάρτησή του και συνεχίζει:

«Η επιστημονική ονομασία του είναι "circumhorizontal arc" και συμβαίνει όταν ο ήλιος έχει ανέβει σε ύψος μεγαλύτερο των 58 μοιρών από τον ορίζοντα. Για τον σχηματισμό αυτών των τόξων απαιτείται η ύπαρξη θυσανόμορφων νεφών (Ci), τα οποία σχηματίζονται σε μεγαλύτερο υψόμετρο και αποτελούνται από εξαγωνικούς κρυστάλλους. Με ιδανική ευθυγράμμιση, οι κρύσταλλοι λειτουργούν ως πρίσμα, εξ ου και η διάθλαση που θυμίζει ουράνιο τόξο».

Την ανάρτησή του συνοδεύει με δύο φωτογραφίες του σπάνιου φαινομένου, εκ των οποίων η δεύτερη είναι όπως εμφανιζόταν «το απόγευμα, με τα δύο παρήλια».

