“Έρωτας φυγάς”: εξομολογήσεις και υποψίες στο νέο επεισόδιο (εικόνες)

Συγκλονιστικές εξελίξεις στο νέο επεισόδιο της σειράς του ΑΝΤ1, “Έρωτας φυγάς”.

Με πλούσια πλοκή, εξαιρετικό cast και σημαντικούς συντελεστές, ο μεγαλύτερος έρωτας, ο «Έρωτας Φυγάς», γράφεται στον ΑΝΤ1, με νέα επεισόδια, δυνατά πάθη, σκληρές συγκρούσεις και δραματικές ανατροπές.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΜΑ?ΟΥ ΣΤΙΣ 21:00

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 101

Η Αλεξάνδρα αρχίζει να ηρεμεί και επιστρέφει στο Κιάρι. Η Μαργέτα εξομολογείται τελικά στην Άννα ότι ο παραλίγο δολοφόνος της είναι ο Κοντογιάννης, αλλά αρνείται να το πει στο Στέφανο. Ο Μελέτης, η Αρετή και η Χαρά προσπαθούν να ξεφύγουν απ’ τον Κοντογιάννη που τους καταδιώκει για να βρει την ατζέντα του Πειραιώτη... Λόγω ενός στοιχείου, ο Στέφανος αρχίζει να υποπτεύεται πως ο Φάνης είναι μπλεγμένος στο βανδαλισμό του τάφου του Δεμερτζή... Ο Πανταζόπουλος σχεδιάζει τη δολοφονία του Κοντογιάννη, αλλά και του Στέφανου. Η Αλεξάνδρα αποφασίζει να αποδεχτεί την περιουσία της Μαργέτας…

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάριο: Δημήτρης Αποστόλου

Σκηνοθεσία: Βασίλης Τσελεμέγκος, Παναγιώτης Πορτοκαλάκης

Πρωταγωνιστούν: Πέμυ Ζούνη, Σταύρος Ζαλμάς, Αντώνης Καρυστινός, Ντάνη Γιαννακοπούλου, Σταύρος Σβήγκος, Αλέκος Συσσοβίτης, Γεράσιμος Γεννατάς, Μαρία Κωνσταντάκη, Κώστας Καζανάς, Γιώργος Παπαγεωργίου, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Αρετή Πασχάλη, Αντώνης Φραγκάκης, Άννα Αδριανού, Γιάννα Ζιάννη, Λίλη Τσεσματζόγλου, Γιώργος Σπάνιας, Χρύσα Κλούβα, Δένια Μιμερίνη, Ελευθερία Πάλλα, Μαρία Καβουκίδου, Γιολάντα Καλογεροπούλου κ.ά.

Εκτέλεση Παραγωγής: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.

H σειρά βασίζεται στο format «BITTER LANDS (BIR ZAMANLAR CUKUROVA)» ένα πρωτότυπο πρόγραμμα που δημιουργήθηκε από την TIMS & B Productions, σε παραγωγή των Τimur Savci και Burak Sagyasar, σε σενάριο του YILDIZ TUNC.

