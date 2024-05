Life

Άννα Παναγιωτοπούλου: σε κλίμα συγκίνησης το “τελευταίο αντίο” (εικόνες)

Συγγενείς και φίλοι, αποχαιρετούν σε κλίμα συγκίνησης την αγαπημένη ηθοποιό, Άννα Παναγιωτοπούλου.

Το τελευταίο αντίο στην αγαπημένη ηθοποιό Άννα Παναγιωτοπούλου λένε συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι αλλά και απλός κόσμος που την αγάπησε μέσα από τους ρόλους της στο κοιμητήριο Ζωγράφου.

Το ύστατο χαίρε για την αγαπημένη ηθοποιό, βρέθηκαν και αρκετοί συνάδελφοί της από τον καλλιτεχνικό χώρο, μεταξύ των οποίων η Μίρκα Παπακωνσταντίνου, η Κάτια Δανδουλάκη, ο Σταμάτης Φασουλής αλλά και οι Μιχάλης Ρέππας, Θανάσης Παπαθανασίου, Αντώνης Λούβαρος, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Παντελής Καναράκης, Τζόυς Ευείδη και Κωνσταντίνα Χριστοφορίδου, με τη συγκίνηση να είναι έκδηλη.

Η Άννα Παναγιωτοπούλου έφυγε από τη ζωή το Μεγάλο Σάββατο, σε ηλικία 76 ετών, μετά από μάχη με τη νόσο του Αλτσχάιμερ.

Έγινε αγαπητή στο κοινό τόσο μέσα από το θέατρο και τον κινηματογράφο όσο και από τις τηλεοπτικές σειρές που θεωρούνται «κλασικές επιτυχίες».

Στην τηλεόραση είχε εμφανιστεί στις σειρές «Safe Sex», «Το κλάμα βγήκε απ' τον παράδεισο», «Οξυγόνο Αυστηρώς Κατάλληλο», «Αγρίμια», «Ελληνικό διήγημα», «Μαντάμ Σουσού», «Φρουτοπία», «Επιθεώρηση, επιθεώρηση», «Οι τρεις Χάριτες», « Χάι Ροκ», «Η Ελίζα και οι άλλοι», «Ροζαλία ένα μπεστ σέλερ», «Ντόλτσε Βίτα», «Το δις εξαμαρτείν», «Μονάχους Μονάχους», «Δεσποινίς Μαργαρίτα», «Μικρές Αμαρτίες», «Πάτρα-Βενετία», «Η Νταντά Φάε τη σοκολάτα σου», «Σ' αγαπώ για πάντα», «Επτά Θανάσιμες Πεθερές» και «Το Κόκκινο Δωμάτιο».

