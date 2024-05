Κόσμος

Πούτιν: Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να μας απειλήσει

Τι είπε ο Ρώσος πρόδρος απευθυνόμενος σε στρατιώτες. στην ομιλία του για την επέτειο της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Ρώσος Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγόρησε τη Δύση ότι διακινδυνεύει μια παγκόσμια σύρραξη και είπε πως η Μόσχα δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να την απειλήσει, καθώς η Ρωσία τίμησε σήμερα την επέτειο της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Καθώς τα ρωσικά στρατεύματα προωθούνται απέναντι στις υποστηριζόμενες από τη Δύση δυνάμεις της Ουκρανίας, ο Πούτιν κατηγόρησε τις «αλαζονικές» δυτικές ελίτ ότι ξεχνούν τον αποφασιστικό ρόλο της Σοβιετικής Ένωσης στην ήττα της ναζιστικής Γερμανίας και πως πυροδοτούν συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο.

«Ξέρουμε πού οδηγεί η υπερβολή αυτών των φιλοδοξιών. Η Ρωσία θα κάνει το παν προκειμένου να αποτρέψει μια παγκόσμια σύγκρουση», είπε ο Πούτιν στην Κόκκινη Πλατεία μετά την επιθεώρηση, από τον υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού, των στρατιωτών που είχαν παραταχθεί εν μέσω μιας σπάνιας μαγιάτικης χιονοθύελλας.

«Όμως την ίδια στιγμή, δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να μας απειλήσει. Οι στρατηγικές δυνάμεις μας είναι πάντοτε σε κατάσταση ετοιμότητας μάχης».

Ο Πούτιν, που έστειλε τον στρατό του στην Ουκρανία το 2022, θεωρεί πως ο πόλεμος είναι μέρος ενός αγώνα με τη Δύση, η οποία, όπως υποστηρίζει, ταπείνωσε τη Ρωσία μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου το 1989 με την εξάπλωσή της σε αυτό που θεωρεί σφαίρα επιρροής της Μόσχας.

Η Ουκρανία και η Δύση λένε πως ο Πούτιν έχει εμπλακεί σε μία αυτοκρατορικού τύπου αρπαγή γης. Έχουν δεσμευθεί να νικήσουν τη Ρωσία, η οποία αυτή τη στιγμή ελέγχει περίπου το 18% του εδάφους της Ουκρανίας, περιλαμβανομένης της Κριμαίας, και τμήματα τεσσάρων περιοχών στην ανατολική Ουκρανία. Η Ρωσία λέει πως τα εδάφη αυτά, που ανήκαν κάποτε στη ρωσική αυτοκρατορία, είναι τώρα και πάλι τμήμα της Ρωσίας.

Ο Πούτιν απευθυνόταν σε Ρώσους στρατιώτες όλων των βαθμίδων στην Κόκκινη Πλατεία.

"Η Ρωσία θα κάνει το παν προκειμένου να αποτρέψει μια παγκόσμια σύγκρουση. Όμως την ίδια στιγμή δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να μας απειλήσει. Οι στρατηγικές δυνάμεις μας είναι πάντοτε σε κατάσταση ετοιμότητας μάχης", είπε ο Πούτιν σε μια σύντομη ομιλία καθώς λεπτές νιφάδες χιονιού έπεφταν στην τεράστια πλατεία.

Αφού κάλεσε σε ενός λεπτού σιγή, ο Πούτιν τελείωσε την ομιλία του με τις ακόλουθες λέξεις: "Για τη Ρωσία! Για τη νίκη! Ζήτω!" δίνοντας το σήμα σε χιλιάδες στρατιώτες να απαντήσουν με τρεις δυνατές ζητωκραυγές.

Πόλεμος;

Η Σοβιετική Ένωση έχασε 27 εκατομμύρια ανθρώπους στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, περιλαμβανομένων εκατομμυρίων στην Ουκρανία, όμως τελικά απώθησε τις ναζιστικές δυνάμεις πίσω στο Βερολίνο όπου ο Χίτλερ αυτοκτόνησε και το λάβαρο της σοβιετικής νίκης υψώθηκε στο Ράιχσταγκ το 1945.

«Στη Δύση, θα ήθελαν να ξεχάσουν τα μαθήματα από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο», είπε ο Πούτιν και πρόσθεσε πως η Ρωσία τίμησε όλους τους συμμάχους που συνέβαλαν στην ήττα της ναζιστικής Γερμανίας. Σημείωσε τον αγώνα του κινεζικού λαού εναντίον του ιαπωνικού μιλιταρισμού.

«Όμως θυμόμαστε πως η μοίρα της ανθρωπότητας αποφασίστηκε στις μεγάλες μάχες κοντά στη Μόσχα και στο Λένινγκραντ, το Ρζεφ, το Στάλινγκραντ, το Κουρσκ και το Χάρκοβο, κοντά στο Μινσκ, το Σμολένσκ και το Κίεβο, σε σφοδρές, αιματηρές μάχες από το Μουρμάνσκ μέχρι τον Καύκασο και την Κριμαία».

Η άνευ όρων παράδοση της ναζιστικής Γερμανίας τέθηκε σε ισχύ στις 11:01 της 8ης Μαΐου 1945, "Ημέρα της Νίκης στην Ευρώπη", όπως τιμάται στη Γαλλία, τη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη Μόσχα ήταν ήδη η 9η Μαΐου, που έγινε η "Ημέρα της Νίκης" της Σοβιετικής Ένωσης σε αυτόν που οι Ρώσοι αποκαλούν Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο του 1941-45.

Σε μια εν πολλοίς λιτή παρέλαση που αντανακλά την καταπόνηση του πολέμου, η Ρωσία επέδειξε μόλις ένα άρμα μάχης T-34. Μαχητικά πέταξαν στον ουρανό σχηματίζοντας τα τρία χρώματα της ρωσικής σημαίας.

Στην παρέλαση επιδείχθηκε επίσης ο διηπειρωτικός στρατηγικός πύραυλος Yars της Ρωσίας ο οποίος σύμφωνα με τηλεοπτικό παρουσιαστή διαθέτει "εγγυημένη ικανότητα να πλήττει έναν στόχο σε οποιοδήποτε σημείο της υδρογείου".

Στην εκδήλωση δεν παρέστη κανένας ηγέτης από τη Δύση.

Παρόντες ήταν οι ηγέτες της Λευκορωσίας, του Καζακστάν, του Κιργιστάν, του Τατζικιστάν, του Τουρκμενιστάν, του Ουζμπεκιστάν, της Κούβας, του Λάος και της Γουινέας-Μπισάου.

Ρώσοι αξιωματούχοι προειδοποιούν πως ο πόλεμος στην Ουκρανία εισέρχεται στην πιο επικίνδυνη μέχρι τώρα φάση του -- ο Πούτιν έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα για τον κίνδυνο ενός πολύ ευρύτερου πολέμου που θα εμπλέκει τις μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις του κόσμου.

Η κρίση έχει ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες: ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν υπέγραψε τη χορήγηση βοήθειας ύψους 61 δισ. δολαρίων προς την Ουκρανία? η Βρετανία δήλωσε πως η Ουκρανία έχει δικαίωμα να πλήξει τη Ρωσία με βρετανικά όπλα? και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αρνήθηκε να αποκλείσει το ενδεχόμενο αποστολής Γάλλων στρατιωτών για να πολεμήσουν τις ρωσικές δυνάμεις.

Η Ρωσία απάντησε τη Δευτέρα ανακοινώνοντας πως θα εξασκηθεί στην ανάπτυξη τακτικών πυρηνικών όπλων στο πλαίσιο στρατιωτικών γυμνασίων έπειτα από απειλές, όπως τις χαρακτηρίζει η Μόσχα, από τη Γαλλία, τη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε σήμερα πως δεν υπάρχει τίποτα ασυνήθιστο στα γυμνάσια αυτά.

«Δεν υπάρχει τίποτα ασυνήθιστο εδώ, πρόκειται για προγραμματισμένη εργασία», είπε ο Πούτιν, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων. Συναντήθηκε με αξιωματικούς που συμμετέχουν σε αυτό που το Κρεμλίνο αποκαλεί ειδική στρατιωτική επιχείρησή του στην Ουκρανία προχθές, 7 Μαΐου.

