“Ψυχοκόρες” - Sneak preview: εξομολογήσεις και συγκρούσεις στο επεισόδιο της Πέμπτης (εικόνες)

Πάρτε μία "γεύση" από το αποψινό επεισόδιο της σειράς «Ψυχοκόρες», που προβάλλεται από τον ΑΝΤ1.

Οι «Ψυχοκο?ρες» έρχονται από Δευτέρα έως και Πέμπτη στις 21:00 για να διηγηθούν τις συγκλονιστικές ιστορίες της Μαρίκας, της Βασιλικής, της Φρόσως και της Δεσποινιώς.

Η σειρά που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και αληθινές μαρτυρίες, ρίχνει φως στον «απαγορευμένο» θεσμό των ψυχοκορών και καθηλώνει το τηλεοπτικό κοινό.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 21:00

Πέμπτη 9 Μαΐου

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 25

Ο Παύλος γυρνάει εσπευσμένα στην Αθήνα με τον Ερμή όταν πληροφορείται ότι ο πατέρας του έφυγε από τη ζωή, ενώ η Μάγια με τη Βασιλική μένουν στο νησί. Ο Παύλος συγκρούεται με τον Αρδίτη και ο Ερμής αρχίζει να συχνάζει στη χαρτοπαικτική λέσχη του συνεργάτη του Τάσου. Ο Τάσος πηγαίνει στο σπίτι του Κοτρώτση και συναντά τη Νέλλα. Η Μαρίκα μιλά στην Αρχοντούλα για την αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά της Νέλλας, όμως, το μόνο που απασχολεί την Αρχοντούλα είναι να απομακρύνει τη Μαρίκα από τον Σώτο. Η Φρόσω συνεχίζει να υπονομεύει την Ευανθία και να έρχεται πιο κοντά με τον Νάτση. Η Δεσποινιώ ανοίγεται στον Ντίνο, τον συνάδελφό της στο θέατρο.

Ο ΣΩΤΟΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΜΑΡΙΚΑ

Ψυχοκόρες (αλφαβητικά)

Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Ασημένια Βουλιώτη, Μαριάννα Κιμούλη, Άννα Λουιζίδη

Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά)

Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Μαρίνα Ασλάνογλου, Νεκταρία Γιαννουδάκη, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Χρήστος Μαλάκης, Δήμητρα Ματσούκα, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιούλικα Σκαφιδά

Σενάριο Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης

Σκηνοθεσία Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Σκηνογράφος Χρύσα Δαπόντε

Διεύθυνση Φωτογραφίας Γιάννης Φώτου, Βασίλης Κλωτσοτήρας

Μοντάζ Στέλλα Φιλιπποπούλου, Σταύρος Σπανός

Μουσική Σταμάτης Σταματάκης

Concept Γιάννης Εξηντάρης

Καλλιτεχνική Διεύθυνση Φρόσω Ράλλη

Εκτ. Παραγωγοί Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη

Παραγωγή/ Εκτέλεση παραγωγής Feelgood Productions

