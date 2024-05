Life

Eurovision: Αρρώστησε η Μαρίνα Σάττι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι είναι άρρωστη με βίντεο της στο Instagram.

-

Πρόβλημα φαίνεται πως υπάρχει στην ελληνική αποστολή, εν όψει του 2ου ημιτελικού της Eurovision.

Όπως έγινε γνωστό, η Μαρίνα Σάττι ανέβασε υψηλό πυρετό και ακολουθεί θεραπεία.





Η ελληνίδα τραγουδίστρια έκανε την αποκάλυψη μέσω του Instagram. “Έχω κρυώσει πολύ. Γι’ αυτό φοράω τη μάσκα εδώ μέσα”, λέει μεταξύ άλλων στο video.

Σήμερα, η Ελλάδα θα διαγωνισθεί στην 3η θέση διεκδικώντας το πολυπόθητο εισιτήριο για τον τελικό που θα διεξαχθεί το Σάββατο 11 Μαΐου. Η σειρά εμφάνισης των χωρών στον Β' ημιτελικό είναι: Μάλτα, Αλβανία, Ελλάδα, Ελβετία, Τσεχία, Γαλλία, Αυστρία, Δανία, Αρμενία, Λετονία, Ισπανία, Άγιος Μαρίνος, Γεωργία, Βέλγιο, Εσθονία, Ιταλία, Ισραήλ, Νορβηγία, Ολλανδία.

Στον Β' ημιτελικό, από τις «Big Five» εμφανίζονται και ψηφίζουν η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία, οι οποίες προκρίνονται απευθείας στον τελικό.

Τη μουσική του τραγουδιού «ZARI», που παντρεύει σύγχρονα, παραδοσιακά και έθνικ στοιχεία, συνέθεσαν οι: Μαρίνα Σάττι, OGE, Kay Be, Nick Kodonas, Jay Stolar, Gino The Ghost και Jordan Palmer, ενώ τους στίχους υπογράφουν οι: VLOSPA, OGE, Μαρίνα Σάττι και Solmeister. Creative director της εμφάνισης της Μαρίνας Σάττι στη σκηνή της Eurovision είναι ο Φωκάς Ευαγγελινός, τη χορογραφία και το movement direction έχει αναλάβει ο Mecnun Giasar (Majnoon), ενώ το art direction οι NMR.

Στον Β' ημιτελικό σε μία σπέσιαλ εμφάνιση θεατές και τηλεθεατές θα απολαύσουν την Έλενα Παπαρίζου και το «Number One» που χάρισε στην Ελλάδα την πρώτη θέση. Στη σκηνή θα εμφανιστούν επίσης η Σερτάμπ Ερενέρ και η Σαρλότε Περέλι.

Τον Β' ημιτελικό και τον τελικό της Eurovision θα σχολιάσουν οι: Θανάσης Αλευράς και Ζερόμ Καλούτα.

Ο Β' ημιτελικός (9 Μαΐου) και ο τελικός (11 Μαΐου) τηλεοπτικά θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1 και ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα της ΕΡΤ.

Ειδήσεις σήμερα:

Γάζα: Ασταμάτητοι βομβαρδισμοί, οι ΗΠΑ απειλούν να φρενάρουν τη στρατιωτική βοήθεια στο Ισραήλ

AstraZeneca – Μεταξάκης: Το εμβόλιο μου προκάλεσε θρόμβωση

Σπηλιωτόπουλος: ‘Έχω αποστασιοποιηθεί από την ΝΔ πολιτικά και ψυχικά