Πολιτική

Ο Μητσοτάκης στην Μονή Δαφνίου και τον Διομήδειο Βοτανικό Κήπο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κ. Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τις εργασίες αποκατάστασης του ναού αλλά και του βόρειοιυ περίβολου, έργο που υλοποιείται με ευρωπαϊκά κονδύλια.

-

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης στην ιστορική Μονή Δαφνίου στο Χαϊδάρι, μαζί με την υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

O πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στο Καθολικό της Μονής Δαφνίου που είναι ένα από τα πιο σημαντικά βυζαντινά μνημεία κυρίως χάρη στα ψηφιδωτά της τα οποία, όπως του είπε η υπουργός Πολιτισμού, συναντώνται σε άλλους δύο ναούς ένας εκ των οποίων η Μονή της Χώρας.

Ο κ. Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τις εργασίες αποκατάστασης του ναού αλλά και του βόρειοιυ περίβολου, έργο που υλοποιείται με ευρωπαϊκά κονδύλια.

Σημειώνεται ότι η Μονή Δαφνίου έχει ενταχθεί στον επίσημο κατάλογο της UNESCO με τα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε και τον Βοτανικό κήπο Διομήδους στο Χαϊδάρι όπου ξεναγήθηκε και ενημερώθηκε για τις δράσεις του καθώς στόχο έχει την εκπαίδευση στη περιβαλλοντική συνείδηση και στην προστασία των δασών, ενώ εξυπηρετεί και ερευνητικές μελέτες, με εκατοντάδες φοιτητές από όλο τον κόσμο να τον επισκέπτονται κάθε χρόνο.

Ειδήσεις σήμερα:

AstraZeneca – Μεταξάκης: Το εμβόλιο μου προκάλεσε θρόμβωση

Σπηλιωτόπουλος: ‘Έχω αποστασιοποιηθεί από την ΝΔ πολιτικά και ψυχικά

Λονδίνο - Gatwick: Εκκενώθηκε τμήμα στο αεροδρόμιο μετά από συναγερμό για φωτιά (εικόνες)